Liga MX: Estos son los nuevos jerseys de todos los equipos para el Apertura 2026 (FOTOS)

Con el arranque del torneo Apertura 2026 cada vez más cerca, los clubes de la Liga MX han comenzado a revelar los jerseys que vestirán durante la nueva temporada. A pocos días del inicio del campeonato, la mayoría de las instituciones ya presentó sus nuevos uniformes, mientras que otras mantienen en reserva sus diseños oficiales.Las nuevas indumentarias muestran una amplia variedad de propuestas. Algunos equipos apostaron por renovar su imagen con diseños más arriesgados, mientras que otros conservaron elementos tradicionales que forman parte de su identidad. Entre las presentaciones que más llamaron la atención destaca la de Atlante y la de Toluca, cuyos uniformes recibieron buena respuesta por parte de la afición gracias a su estilo elegante.Aunque en redes sociales han circulado filtraciones de varias camisetas, algunos clubes todavía no las han dado a conocer de manera oficial.Equipos que aún no presentan oficialmente su uniforme:Hasta el momento, los uniformes oficiales confirmados para el Apertura 2026 corresponden a los siguientes clubes: SV