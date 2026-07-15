Liga MX: Estos son los nuevos jerseys de todos los equipos para el Apertura 2026 (FOTOS)

Con el arranque del torneo Apertura 2026 cada vez más cerca, los clubes de la Liga MX han comenzado a revelar los jerseys que vestirán durante la nueva temporada. A pocos días del inicio del campeonato, la mayoría de las instituciones ya presentó sus nuevos uniformes , mientras que otras mantienen en reserva sus diseños oficiales.

Las nuevas indumentarias muestran una amplia variedad de propuestas. Algunos equipos apostaron por renovar su imagen con diseños más arriesgados, mientras que otros conservaron elementos tradicionales que forman parte de su identidad. Entre las presentaciones que más llamaron la atención destaca la de Atlante y la de Toluca, cuyos uniformes recibieron buena respuesta por parte de la afición gracias a su estilo elegante.

Aunque en redes sociales han circulado filtraciones de varias camisetas, algunos clubes todavía no las han dado a conocer de manera oficial .

Equipos que aún no presentan oficialmente su uniforme:

Chivas

Tijuana

Hasta el momento, los uniformes oficiales confirmados para el Apertura 2026 corresponden a los siguientes clubes:

América

La grandeza continúa, adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario. ����



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX. ��



ℹ️ Entérate de más: https://t.co/Uv5UamTo6b pic.twitter.com/G9Ebsc5kDr— Club América (@ClubAmerica) July 13, 2026

Atlante

Estos colores no se visten, SE SIENTEN.



¡110 AÑOS de historia! Un lujo de jersey para regresar a Liga MX con @CharlyFutbol ���� #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/2l9MFWsEVb— Atlante FC ��⚽️ (@Atlante) July 10, 2026

Atlas

Porque Atlas FC no es solo un equipo, es un sentimiento que va mucho más allá ��⚫️



Ya está disponible nuestro nuevo jersey para la temporada 26- 27 de @charlyfutbol.



Adquiere el tuyo en tiendas físicas @atlasfcshop La Gran Plaza y Plaza Patria �� pic.twitter.com/meBbY5kZh4— Atlas FC (@AtlasFC) July 1, 2026

Atlético de San Luis

Mientras la ciudad cambiaba, ella seguía ahí, firme, observando cada sueño potosino.⁰Viendo pasar el tiempo, generaciones enteras y miles de historias.⁰Siendo testigo de una afición que nunca dejó de creer, incluso en los momentos más difíciles.⁰Hoy, su esencia vive en nuestra… pic.twitter.com/zm1kzLDKtf— CHARLY Fútbol (@CharlyFutbol) July 14, 2026

Cruz Azul

FC Juárez

���� POR JUÁREZ JUGAMOS TODOS.



Nueva piel. La misma pasión. Una nueva historia por escribir. ����



Ya disponible en Bravo tiendas

��Plaza Alameda Iglesias

��Plaza Barrancas pic.twitter.com/dx4XsrisIE— FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 14, 2026

León

PÓNTELO! ����



El nuevo jersey @CharlyFutbol ya está a la venta en "La Guarida", nuestra tienda oficial.



���� https://t.co/FyHHj8JGNU



Nos espera un torneo muy verdiblanco ����. pic.twitter.com/4sMRY1FDyU— Club León (@clubleonfc) July 9, 2026

Monterrey

Necaxa

Hay historias que no empiezan hoy, sino que vuelven a encontrarse…



Presentando nuestro uniforme #Voit para la temporada 2026-2027 �� #HastaElAlmaGrita ⚡️ pic.twitter.com/pogvPDRT2T— Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 15, 2026

Pachuca

Es hora de portar con orgullo Tuzo el nuevo Jersey Pachuca Local 26-27 ⚪️�� jugando con pasión y hambre, con nuestros colores que ponen a temblar a todos @tuzosoficial #OrigenQueManda #PachucaSomosTodos #TeJuroQueTeAmo #SkechersFootball pic.twitter.com/szOwXLY79U— Skechers Mexico (@SkechersMexico) July 13, 2026

Puebla

Ahora sí traemos hasta para llevar con la equipación del torneo AP26/CL27 ��������



Toma mis ahorros @Pirma_Oficial ���� que ya ando bien clavado con las Jerseys de mi Franjota. ���� #LaFranjaNosUne�� pic.twitter.com/D0rWlI6aly— Club Puebla�� (@ClubPueblaMX) July 10, 2026

Pumas

Ya disponible: el nuevo jersey de PUMA con Pumas te espera en tienda y en https://t.co/iqpeuCRb6m. �� #PumasXPUMA #SiemprePuma pic.twitter.com/IPrDzPEj0y— PUMAmexico (@PUMAmexico) July 3, 2026

Querétaro

La identidad de la tribuna queretana se basa en la pasión y el aguante histórico que se refleja en este nuevo jersey ����⚫ el legado del pasado, el orgullo del presente y el imparable futuro que nos espera. ��️✨ @Club_Queretaro | Jersey Querétaro Local 26-27 #Somos442… pic.twitter.com/lJgHVqyk4B— Skechers Mexico (@SkechersMexico) July 11, 2026

Santos Laguna

Cada detalle representa lo que somos. ����⚔️



Un jersey hecho para quienes llevan a La Laguna en el pecho. �� pic.twitter.com/KAnEYQSOnp— Club Santos (@ClubSantos) July 15, 2026

Tigres

���� Mi corazón late por Tigres. Por estos colores que nos unen dentro y fuera de la cancha. �� Te presentamos nuestro Home Kit para la Temporada 2026/27. Encuéntralo en https://t.co/45UxksFo4Z. pic.twitter.com/I5JnB54Rlb— Club Tigres �� (@TigresOficial) July 15, 2026

Toluca

SV