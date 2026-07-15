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España vs Argentina: Fecha, horario y dónde ver la Final del Mundial 2026

La Albiceleste buscará el bicampeonato, mientras que España intentará conquistar su segunda estrella

Por: SUN .

EFE

EFE

Con la agónica victoria de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra en el Estadio Atlanta, quedó definida la final de la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste enfrentará a la Selección de España, que dejó en el camino a Francia.

Lionel Messi, Lionel Scaloni y compañía buscarán el bicampeonato mundial, algo que no sucede desde que Brasil se coronó en las Copas del Mundo de Suecia 1958 y Chile 1962.

Argentina eliminó a Cabo Verde, Egipto, Suecia e Inglaterra, mientras que los dirigidos por Luis de la Fuente se impusieron a Austria, Portugal, Bélgica y Francia.

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Mientras la Selección de España busca conquistar su segunda estrella, la Albiceleste intentará conseguir su cuarto título mundial. Los europeos levantaron su único trofeo en la justa de Sudáfrica 2010.

Con Lionel Messi, Argentina suma tres finales de la Copa del Mundo. A la actual y a la de Qatar 2022 se añade la de Brasil 2014, en la que perdió por 1-0 frente a Alemania.

Argentina remontó sobre la hora para vencer por 2-1 a Inglaterra en Atlanta y se citó con España en la final del Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Final España vs Argentina?

  • Fecha: domingo 19 de julio
  • Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Transmisión: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7 y TUDN
  • Sede: Estadio Nueva York/Nueva Jersey

SV

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