Liga MX elimina de manera definitiva el ascenso y descenso en su reglamento

Luego de años de debate sobre un posible regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano, una de las discusiones más recurrentes entre los propietarios de los clubes parece haber llegado a su punto final.

A unas horas del arranque del Apertura 2026, la Liga MX publicó su nuevo Reglamento de Competencia , documento que establece las bases que regirán el torneo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35, la competición continuará sin contemplar el ascenso y descenso entre divisiones.

"Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026-2027, los clubes que integran la Liga MX no descenderán a la Expansión MX; asimismo, los de Expansión MX no ascenderán", menciona el texto.

El documento, que generó rechazo en redes sociales, fue publicado seis años después de que la Asamblea de la Liga MX aprobara, en abril de 2020, la suspensión temporal del ascenso y descenso, además de la transformación del extinto Ascenso MX en la actual Liga de Expansión MX.

La medida fue justificada en aquel momento como una estrategia para brindar estabilidad económica a las instituciones tras los efectos provocados por la pandemia. Desde entonces, el tema se convirtió en un punto recurrente en las reuniones de dueños .

La controversia incluso escaló hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo que falló a favor de la Federación Mexicana de Futbol, aunque señaló que el ascenso deportivo debía restablecerse a partir de la temporada 2026-2027.

El Atlético de San Luis fue el último club que consiguió el ascenso a la Liga MX por méritos deportivos . Por su parte, el último descenso registrado en la Liga MX fue el de los Tiburones Rojos de Veracruz, al término de la temporada 2018-2019.

SV