Charros iguala la serie ante Rieleros con joya monticular de Zac Grotz

En un auténtico duelo de pitcheo, los Charros de Jalisco se impusieron por 0-2 a los Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Alberto Romo Chávez para igualar la serie, gracias a una sobresaliente actuación de Zac Grotz, quien se convirtió en la figura de la noche al dominar desde la lomita y acumular su sexta victoria en la campaña a cuenta personal.

El segundo compromiso entre jaliscienses e hidrocálidos estuvo marcado por el gran desempeño de ambos lanzadores abridores. Grotz encabezó el triunfo de Charros con una labor de seis entradas completas en las que permitió únicamente siete imparables, no concedió carreras y recetó tres ponches , manteniendo el control del encuentro en todo momento.

Descontrol local y el bateo oportuno

Del otro lado, Adrián Almeida también ofreció una sobresaliente apertura para los Rieleros, limitando el daño durante los primeros episodios. Sin embargo, en el sexto rollo el desgaste comenzó a reflejarse con lanzamientos descontrolados que terminaron por abrirle la puerta a la ofensiva albiazul, misma que no desaprovechó la oportunidad.

Mateo Gil inició el ataque con un sencillo y posteriormente mostró una actitud agresiva en los senderos al robarse segunda y tercera base. Después, Allen Córdoba y Kyle Garlick negociaron pasaportes para llenar las bases y colocar contra las cuerdas a Almeida.

Fue entonces cuando apareció Gilberto Jiménez con un sencillo oportuno que remolcó dos carreras, suficientes para romper el empate y darle a Jalisco la ventaja definitiva.

En la recta final, el bullpen de los Charros respondió con autoridad. Elkin Alcalá, Emerson Martínez y A.J. Puckett preservaron la blanqueada al apagar cualquier intento de reacción de los Rieleros, quienes dejaron hasta seis corredores en circulación sin poder capitalizar el tráfico en las almohadillas .

Con este resultado, la serie quedó igualada y todo se definirá este jueves 16 de julio, cuando Charros y Rieleros disputen el tercer y decisivo encuentro a las 19:30 horas, en busca de quedarse con el confrontamiento en territorio hidrocálido.

NG