Militao, defensor de Brasil y del Real Madrid, se sometió a una cirugía el martes para corregir un problema en el tendón de la corva que le impedirá jugar el Mundial 2026.

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El proceso de recuperación para este tipo de cirugías es de unos meses, según reportaron medios españoles. El debut de Brasil en el Mundial 2026 el 14 de junio, es en menos de siete semanas.

Militao se lesionó la semana pasada

Militao se lesionó la semana pasada en la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Alavés en La Liga.

El Madrid informó que el defensa central se sometió con éxito a una cirugía "de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda".

Y añadió que Militao "comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación", sin ofrecer un calendario para el regreso del jugador.

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El internacional brasileño de 28 años, ha estado lastrado por las lesiones a lo largo de su carrera, incluidos problemas graves de rodilla.

¿Militao pudo haber estado en el Mundial 2026?

Según fuentes del diario Marca, el sudamericano tomó la decisión de ser operado tras un largo periodo de reflexión en el que valoró también la opción de "un tratamiento conservador" y que le podría haber dado la oportunidad de participar en el Mundial 2026.

No obstante, dicha alternativa tenía un riesgo considerable, ya que “implicaba un riesgo de recaída mucho mayor”, por lo que quedo fuera del torneo.

La baja de Militao representa un gran reto para la planificación de la Selección de Brasil y obliga al cuerpo técnico del equipo a reestructurar su línea defensiva para el Mundial 2026, perdiendo a un gran talento de jerarquía internacional.

Calendario de partidos de Brasil en el Mundial 2026

Brasil vs Marruecos | 14 de junio | 16:00 horas

Brasil vs Haití | 19 de junio | 18:30 horas

Escocia vs Brasil | 24 de junio | 16:00 horas

Los horarios corresponden al centro de México.

Con información de AP

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