¿Por qué Fidalgo no podrá usar el número 8 con la Selección Mexicana?

Quizá la novedad que más expectativa genera en la lista de Javier Aguirre para que la Selección Mexicana enfrente a Portugal es la inclusión de Álvaro Fidalgo Fernández. El combinado nacional tendrá como rivales a dos selecciones europeas competitivas en esta Fecha FIFA de marzo; la selección lusitana y Bélgica, y se espera que el "maguito" pueda mostrar sus cualidades para lograr un puesto en la lista final del seleccionador mexicano rumbo al mundial.

El mediocampista nacido en Oviedo en España recibió su primer llamado a la Selección Mexicana justo cuando dejó la Liga MX para vestir la playera del Real Betis Balompié de LaLiga española. En México, Fidalgo consiguió tres títulos consecutivos con el Club América en su estadía desde el 2021 al 2026.

Fidalgo llegó a Coapa a petición de Santiago Solari, entonces técnico de las Águilas, y quien conocía a Fidalgo del Real Madrid Castilla, filial del club blanco. Sin embargo, no fue sino hasta la llegada de André Jardine que el mediocampista mostró su mejor nivel; ese que buscará encontrar Aguirre para la playera nacional.

Aunque algo cambiará en la participación de Fidalgo como la conocemos, pues no se le verá con el característico 8 en la espalda con el que defendió al América.

¿Qué número usará Fidalgo y por qué no usará el 8 con la Selección Mexicana?

De acuerdo con información de Tudn, Álvaro Fidalgo utilizará el dorsal número 19 para los partidos amistosos que México disputará contra Portugal y Bélgica en esta Fecha FIFA. Esto luego de que Carlos Rodríguez es quien ocupa de manera habitual el 8 del combinado nacional.

Esta es la convocatoria completa de Javier Aguirre para los encuentros contra Portugal y Bélgica

Porteros

Raúl Rangel-Chivas

Guillermo Ochoa-AEL Limassol

Carlos Acevedo-Santos

Defensas

Richard Ledezma-Chivas

Jorge Sánchez-Jorge Sánchez

César Montes-Lokomotiv

Israel Reyes-América

Johan Vásquez-Genoa

Everardo López-Toluca

Jesús Gallardo-Toluca

Jesús Angulo-Tigres

Mediocampistas

Denzell García-FC Juárez

Erik Lira-Cruz Azul

Obed Vargas-Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo-Real Betis

Orbelín Pineda-AEK Atenas

Carlos Rodríguez-Cruz Azul

Érick Sánchez-América

Brian Gutiérrez-Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado-Chivas

Germán Berterame-Delantero

Julián Quiñones-Al-Qadsiah

Alexis Vega-Toluca

Guillermo Martínez-Pumas

Raúl Jiménez-Fulham

Armando González-Chivas

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OB