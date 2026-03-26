Jueves, 26 de Marzo 2026

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¿Por qué Fidalgo no podrá usar el número 8 con la Selección Mexicana?

El posible debut del “maguito” con la “verde” en esta Fecha FIFA genera expectativa

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Fidalgo en los entrenamientos de la Selección Mexicana antes del enfrentamiento contra Portugal. IMAGO7 / ARCHIVO

Fidalgo en los entrenamientos de la Selección Mexicana antes del enfrentamiento contra Portugal. IMAGO7 / ARCHIVO

Quizá la novedad que más expectativa genera en la lista de Javier Aguirre para que la Selección Mexicana enfrente a Portugal es la inclusión de Álvaro Fidalgo Fernández. El combinado nacional tendrá como rivales a dos selecciones europeas competitivas en esta Fecha FIFA de marzo; la selección lusitana y Bélgica, y se espera que el "maguito" pueda mostrar sus cualidades para lograr un puesto en la lista final del seleccionador mexicano rumbo al mundial.

El mediocampista nacido en Oviedo en España recibió su primer llamado a la Selección Mexicana justo cuando dejó la Liga MX para vestir la playera del Real Betis Balompié de LaLiga española. En México, Fidalgo consiguió tres títulos consecutivos con el Club América en su estadía desde el 2021 al 2026.

Fidalgo llegó a Coapa a petición de Santiago Solari, entonces técnico de las Águilas, y quien conocía a Fidalgo del Real Madrid Castilla, filial del club blanco. Sin embargo, no fue sino hasta la llegada de André Jardine que el mediocampista mostró su mejor nivel; ese que buscará encontrar Aguirre para la playera nacional.

Aunque algo cambiará en la participación de Fidalgo como la conocemos, pues no se le verá con el característico 8 en la espalda con el que defendió al América.

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¿Qué número usará Fidalgo y por qué no usará el 8 con la Selección Mexicana?

De acuerdo con información de Tudn, Álvaro Fidalgo utilizará el dorsal número 19 para los partidos amistosos que México disputará contra Portugal y Bélgica en esta Fecha FIFA. Esto luego de que Carlos Rodríguez es quien ocupa de manera habitual el 8 del combinado nacional.

Esta es la convocatoria completa de Javier Aguirre para los encuentros contra Portugal y Bélgica

Porteros

  • Raúl Rangel-Chivas
  • Guillermo Ochoa-AEL Limassol
  • Carlos Acevedo-Santos

Defensas

  • Richard Ledezma-Chivas
  • Jorge Sánchez-Jorge Sánchez
  • César Montes-Lokomotiv
  • Israel Reyes-América
  • Johan Vásquez-Genoa
  • Everardo López-Toluca
  • Jesús Gallardo-Toluca
  • Jesús Angulo-Tigres

Mediocampistas

  • Denzell García-FC Juárez
  • Erik Lira-Cruz Azul
  • Obed Vargas-Atlético de Madrid
  • Álvaro Fidalgo-Real Betis
  • Orbelín Pineda-AEK Atenas
  • Carlos Rodríguez-Cruz Azul
  • Érick Sánchez-América
  • Brian Gutiérrez-Chivas

Delanteros

  • Roberto Alvarado-Chivas
  • Germán Berterame-Delantero
  • Julián Quiñones-Al-Qadsiah
  • Alexis Vega-Toluca
  • Guillermo Martínez-Pumas
  • Raúl Jiménez-Fulham
  • Armando González-Chivas

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