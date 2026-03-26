¿Por qué Fidalgo no podrá usar el número 8 con la Selección Mexicana?

Quizá la novedad que más expectativa genera en la lista de Javier Aguirre para que la Selección Mexicana enfrente a Portugal es la inclusión de Álvaro Fidalgo Fernández. El combinado nacional tendrá como rivales a dos selecciones europeas competitivas en esta Fecha FIFA de marzo; la selección lusitana y Bélgica, y se espera que el "maguito" pueda mostrar sus cualidades para lograr un puesto en la lista final del seleccionador mexicano rumbo al mundial.El mediocampista nacido en Oviedo en España recibió su primer llamado a la Selección Mexicana justo cuando dejó la Liga MX para vestir la playera del Real Betis Balompié de LaLiga española. En México, Fidalgo consiguió tres títulos consecutivos con el Club América en su estadía desde el 2021 al 2026.Fidalgo llegó a Coapa a petición de Santiago Solari, entonces técnico de las Águilas, y quien conocía a Fidalgo del Real Madrid Castilla, filial del club blanco. Sin embargo, no fue sino hasta la llegada de André Jardine que el mediocampista mostró su mejor nivel; ese que buscará encontrar Aguirre para la playera nacional.Aunque algo cambiará en la participación de Fidalgo como la conocemos, pues no se le verá con el característico 8 en la espalda con el que defendió al América.De acuerdo con información de Tudn, Álvaro Fidalgo utilizará el dorsal número 19 para los partidos amistosos que México disputará contra Portugal y Bélgica en esta Fecha FIFA. Esto luego de que Carlos Rodríguez es quien ocupa de manera habitual el 8 del combinado nacional.PorterosDefensasMediocampistasDelanteros* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB