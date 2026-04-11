Peleas de box hoy sábado 11 de abril: horarios y dónde ver la cartelera completa

El camino de Juan Francisco “Gallo” Estrada rumbo al campeonato mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) comienza hoy en el Ryogoku Kokugikan, de Tokio, donde enfrentará a Tenshin Nasukawa en una cartelera México vs. Japón.

El ganador será retador obligatorio del campeón, Takuma Inoue.

Estrada, de 35 años, se encuentra en la parte final de su carrera, pero aún tiene la fuerza y la confianza para buscar ser campeón en tres divisiones distintas, después de haber portado los cinturones de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además del supermosca del CMB.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje y el mexicano marcó 117.5 libras (53.29 kilos), en tanto que el japonés registró 117.9 libras (53.47 kilos), ambos dentro del límite de la división.

En el careo, los púgiles se mostraron respetuosos, con un saludo de manos y un cruce de miradas que sostuvieron por unos 10 segundos.

“Hicimos una gran preparación en la Ciudad de México. Estuvimos en la altura para tener mejor condición física, me siento al cien por ciento. Si Tenshin me gana es porque va a ser mejor boxeador que yo; sin embargo, yo quiero el título mundial en esta categoría, que es peso gallo”, mencionó Estrada.

Para Nasukawa, la posibilidad de pelear por el campeonato también representa una revancha, pues en noviembre pasado fue vencido por Inoue.

La función comenzará a las 3:30 horas (tiempo de México) y será transmitida en vivo por ESPN Knockout, Disney+ Premium y DAZN. En televisión abierta, se emitirá a las 23:00 horas por Box Azteca, de TV Azteca.

Además de la pelea entre Estrada y Nasukawa, habrá otros tres combates de mexicanos contra japoneses.

Cartelera completa en el Ryogoku Kokugikan de Tokio

Juan Francisco “Gallo” Estrada vs. Tenshin Nasukawa

Tomoya Tsuboi vs. Pedro Guevara

Kyosuke Takami vs. Ángel Ayala

Katsuma Akitsugui vs. José Miguel Calderón

Keita Kubotera vs. Crisaldy Beltrán

X/Tyson_Fury

Tyson Fury enfrenta a Arslanbek Makhmudov

A las 12:00 horas (tiempo de México), tendrá lugar una pelea que promete ser espectacular: Tyson Fury se medirá con Arslanbek Makhmudov en un combate sin título de por medio, pero con toda la emoción de los pesos pesados.

Fury parte como favorito, a pesar de tener más de un año sin subir al ring.

Ayer se llevó a cabo la ceremonia de pesaje, donde el inglés marcó 267.9 libras (121.5 kilos), mientras que su oponente registró 264.9 libras (120.1 kilos).

La pelea se realizará en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, y será transmitida por Netflix.

Se espera que la pelea estelar comience a las 15:30 horas (tiempo del centro de México).

Cartelera completa en el Tottenham Hotspur Stadium

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov (peso pesado)

Conor Benn vs. Regis Prograis (peso welter)

Jeamie Tshikeva vs. Richard Riakporhe (campeonato británico de peso pesado)

Justin Huni vs. Frazer Clarke (peso pesado)

Troy Williamson vs. Simon Zachenhuber (peso supermedio)

Breyon Gorham vs. Eduardo Costa (peso superligero)

Mike Tallon vs. Cristopher Ríos (peso mosca)

Felix Cash vs. Liam O’Hare (peso medio)

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Alameda y Cuello pelean en Nogales. X/TUDNMEX

Aarón Alameda y Yahison Cuello pelean en Box Televisa

A las 23:00 horas, el Canal 5 de Televisa y TUDN transmitirán la pelea entre el mexicano Aarón Alameda y Yahison Cuello.

Alameda se presenta ante el público de su natal Nogales, Sonora, y prometió que dará todo para que la gente se divierta. Además, sentenció, pensando en el nocaut: “El que se descuide, se irá a dormir”.