La Jornada 14 (J14) del Clausura 2026 de la Liga MX comenzó ayer viernes con los primeros encuentros y continúa este sábado 11 de abril con la mayor carga de partidos programados en la fecha.

Para este sábado, la actividad reúne duelos en distintos frentes del campeonato, aunque todavía quedarán encuentros por jugarse el domingo para completar la jornada. En la recta final del torneo, los equipos aún quieren asegurar puntos que les permitan mantenerse en la pelea por la clasificación, amarrar su lugar o bien cerrar con dignidad la competencia.

La actividad de la Liga MX arranca a las 17:00 horas con dos encuentros a la misma hora: en uno de estos, Querétaro recibe a Necaxa, mientras que en el otro Tigres se enfrenta a Chivas. Más tarde, a las 19:00 horas, se disputan otros dos compromisos, con Atlas midiéndose ante Monterrey, y Pachuca enfrentando a Santos Laguna. La jornada cierra a las 21:00 horas con uno de los duelos más esperados, América contra Cruz Azul.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Partidos hoy sábado 11 de abril – Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Necaxa | 17:00 | FOX One |

Tigres UANL vs Chivas Guadalajara | 17:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Atlas vs Monterrey | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Pachuca vs Santos Laguna | 19:00 | FOX One |

América vs Cruz Azul | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Resultados y más de la Liga MX

A través de EL INFORMADOR es posible conocer los resultados de cada jornada, revisar la tabla de puntos y de goleo actualizada al final de la jornada, y conocer la agenda de los próximos partidos del calendario.

También puedes consultar la nota con la agenda de partidos del día que se publica todos los días, para que, en caso de que desees ver los juegos desde donde te encuentres, conozcas con detalle la plataforma donde se transmitirá, así como los horarios en los que se juega cada encuentro de la liga de tu preferencia.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

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