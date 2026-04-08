Julio César Chávez Jr peleará en Puebla después de enfrentar a Caicedo

El próximo 25 de abril, en el estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas, Julio César Chávez Jr. (55 victorias, 35 por la vía rápida, 7 derrotas y un empate) disputará su segundo combate del año frente al colombiano Jhon Caicedo (13-1, con cinco nocauts). Este enfrentamiento servirá como antesala a una pelea en Puebla, con fecha aún por confirmar, bajo la promesa del gobernador Alejandro Armenta Mier hecha a su padre, Julio César Chávez.

Durante la presentación del combate de exhibición que sostendrá el “Gran Campeón” contra Jorge “Travieso” Arce, en el marco de la Feria de Puebla 2026, Chávez reveló que una de las condiciones para aceptar dicha pelea fue que Armenta Mier garantizara una contienda para su hijo .

“Yo le dije que está bien, pero después vas a llevar a pelear a Puebla a mi hijo, y en eso quedamos; entonces, por eso también acepté”, mencionó Julio César.

Al ser cuestionado sobre el presente de su hijo, manifestó: “Lo veo muy enfocado, parece que esta sí es la buena. Estamos muy contentos todos y él está concentrado en su pelea en Reynosa y después en Puebla, pero lo más importante es que es otro Julio y, gracias a Dios, estamos muy contentos”.

En enero de este año, Chávez Jr. derrotó por nocaut a Ángel Julián Sacco en la Arena Coliseo de San Luis Potosí, y en un par de semanas buscará mantenerse en el camino victorioso.

Mientras tanto, el “César del boxeo” y el “Travieso” se enfrentarán en un combate de exhibición el próximo 9 de mayo en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla . Se trata de una pelea benéfica en la que todo lo recaudado será destinado a clínicas de rehabilitación de adicciones para jóvenes y adolescentes.

“No puedo creer que me suba a boxear con mi máximo ídolo y, aparte, que le voy a pegar. Hay que apoyar el deporte, porque un deportista más es un delincuente menos en la calle”, declaró Arce en conferencia de prensa.

Por su parte, el “Gran Campeón” aseguró que intentará ofrecer el mejor espectáculo para los aficionados que asistan al combate, aunque reconoció que cada vez le cuesta más subirse al ring.

SV