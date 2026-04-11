La pasión del futbol capitalino siempre paraliza las principales arterias de la ciudad, pero en esta ocasión el transporte público jugará a favor de los miles de aficionados. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) ha anunciado una medida especial y muy esperada para este fin de semana de intensa actividad deportiva, especialmente con la llegada del encuentro entre América vs Cruz Azul.

Para facilitar la llegada y salida de los asistentes al Estadio Banorte, el Tren Ligero operará con su servicio completamente habilitado este sábado 11 de abril. Esta decisión estratégica busca mitigar el caos vial habitual y ofrecer una alternativa de movilidad mucho más segura, rápida y eficiente para todos los capitalinos.

Las autoridades de movilidad confirmaron oficialmente que las estaciones Taxqueña y Las Torres reabrirán sus puertas de manera específica para esta jornada. El objetivo principal es atender la altísima demanda de transporte generada por el crucial partido entre las escuadras de América y Cruz Azul, dos de los equipos más populares.

Horarios extendidos y operación especial para el partido

El servicio de transporte estará disponible de manera ininterrumpida desde las 6:00 de la mañana hasta las 24:00 horas. Esta amplia ventana de operación cubre perfectamente los horarios previos al silbatazo inicial, así como el desalojo total del recinto una vez que concluya este emocionante encuentro deportivo de fin de semana.



Gracias a esta medida, los asistentes podrán planificar su viaje con total anticipación y tranquilidad, sabiendo que el transporte masivo estará operando a su máxima capacidad. Las autoridades han garantizado que el flujo de trenes será constante durante toda la jornada sabatina para evitar aglomeraciones peligrosas en los andenes.



Es fundamental destacar que esta reapertura temporal representa un esfuerzo coordinado entre diversas dependencias del gobierno para proteger a los ciudadanos. La prioridad es garantizar que la apasionada afición de ambos clubes pueda regresar a sus hogares de manera eficiente, económica y, sobre todo, con los más altos estándares de seguridad.

Consejos para optimizar tu traslado al Estadio Azteca

Anticipa tu salida: Aunque el servicio de trenes será constante, las aglomeraciones son inevitables en eventos de esta magnitud; llega con tiempo suficiente al recinto.

Aunque el servicio de trenes será constante, las aglomeraciones son inevitables en eventos de esta magnitud; llega con tiempo suficiente al recinto. Recarga tu tarjeta: Asegúrate de tener saldo suficiente en tu Tarjeta de Movilidad Integrada antes de llegar a la estación para evitar largas filas innecesarias.

Asegúrate de tener saldo suficiente en tu Tarjeta de Movilidad Integrada antes de llegar a la estación para evitar largas filas innecesarias. Ubica tus conexiones: Conoce de antemano las rutas de salida y transbordos desde Taxqueña para agilizar tu regreso a casa tras el silbatazo final.

La reapertura estratégica de estas dos estaciones clave representa un alivio verdaderamente significativo para miles de seguidores. Semana a semana, los fanáticos padecen las severas complicaciones del tráfico en la zona sur de la capital del país, por lo que esta alternativa es recibida con gran entusiasmo.

Nuevos trenes en camino para modernizar el servicio

Además de esta excelente medida temporal para el partido, el sistema de transporte se prepara para una transformación histórica en los próximos meses. Estas mejoras estructurales no solo beneficiarán a los aficionados al futbol, sino que impactarán positivamente la calidad de vida cotidiana de todos los usuarios.

Recientemente, las autoridades completaron la recepción de una nueva flotilla de vagones dobles, los cuales fueron adquiridos a la reconocida empresa asiática CRRC. Esta millonaria inversión en infraestructura pública promete revolucionar por completo la movilidad en el sur de la ciudad, reduciendo drásticamente los tiempos de espera.

Aunque estos modernos y amplios trenes comenzarán a operar de manera oficial hasta el próximo mes de mayo, la infraestructura actual ya se está adaptando. Las pruebas técnicas continúan avanzando para asegurar que el sistema esté listo para recibir a un volumen mucho mayor de pasajeros con total seguridad.

Te recomendamos mantenerte siempre informado a través de los canales oficiales y redes sociales del STE para cualquier actualización de última hora. Disfruta al máximo del encuentro deportivo y aprovecha estas excelentes opciones de movilidad que la ciudad pone a tu entera disposición para vivir este encuentro sin preocupaciones.

CT