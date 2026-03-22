Paulinho recibe nueva oportunidad con Portugal y es convocado para el duelo ante México

El delantero del Toluca, Paulinho, ha sido considerado nuevamente por Roberto Martínez para integrarse a la selección de Portugal durante la Fecha FIFA de marzo, e n un llamado que llega en un momento clave tanto para el jugador como para el combinado europeo .

A sus 33 años, el atacante vive un presente sólido en el futbol mexicano, lo que le ha permitido mantenerse en el radar del estratega portugués. Su inclusión en la convocatoria surge tras las bajas de Rodrigo Mora y Rafael Leão, situación que abrió un espacio inesperado dentro del plantel lusitano y que Paulinho no dejó pasar.

"Paulinho, de 33 años, cuenta con tres partidos internacionales con la selección absoluta de Portugal. El delantero del Toluca (México) se une a la selección portuguesa en Cancún, donde el equipo nacional entrenará antes de su partido contra México", informó la federación.

El regreso del delantero no solo representa una oportunidad personal, sino que también lo coloca en un escenario de alto perfil : el enfrentamiento ante México, que marcará la reapertura del emblemático Estadio Azteca.

Regreso que abre una nueva oportunidad

Paulinho se integrará a la concentración del equipo en Cancún, donde el conjunto europeo realizará su preparación previa al compromiso. El cuerpo técnico busca afinar detalles tácticos y físicos antes de enfrentar a un rival que históricamente ha representado un desafío competitivo.

Cabe recordar que, en la lista inicial de convocados, la atención se centró en la ausencia de Cristiano Ronaldo, así como en la del propio Paulinho. No obstante, la baja de Leão, tras su actividad con el AC Milan, modificó los planes y permitió el ingreso del delantero del Toluca, quien además presume el reconocimiento como tricampeón de goleo en la Liga MX.

La historia de Paulinho con la selección portuguesa, aunque breve, ha sido efectiva . Su primera convocatoria llegó en 2020, año en el que disputó tres encuentros con el equipo absoluto: dos oficiales y un amistoso. En ese lapso logró marcar dos goles, ambos en una contundente victoria frente a Andorra por marcador de 7-0.

Desde entonces, su participación internacional ha sido limitada, siendo su última aparición en la UEFA Nations League, donde tuvo minutos en un triunfo ante Croacia. A pesar del tiempo transcurrido, su rendimiento reciente a nivel de clubes le ha permitido reabrir la puerta del combinado nacional.

Este nuevo llamado no solo representa una segunda oportunidad, sino también un reto importante: demostrar que su experiencia, olfato goleador y madurez futbolística pueden aportar a un equipo que busca consolidar su proyecto bajo la dirección de Roberto Martínez.

SV