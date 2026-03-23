El partido entre México y Portugal no solo representa la reinauguración del Estadio Azteca, en la Ciudad de México el próximo sábado 28 de marzo, sino que también pondrá frente a frente dos realidades completamente distintas en cuanto al valor de cada una de las plantillas. El duelo amistoso, correspondiente a la Fecha FIFA, servirá como preparación rumbo al Mundial 2026, pero también evidenciará la brecha económica entre ambas selecciones.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, llega con tres victorias consecutivas ante Panamá, Bolivia e Islandia, lo que refleja una ligera mejoría respecto al cierre de 2025. Sin embargo, el choque ante los lusos será una prueba de mayor exigencia, considerando que el conjunto europeo es uno de los candidatos a pelear por el título de la Copa del Mundo.

Por su parte, el equipo comandado por el español Roberto Martínez disputará su primer amistoso tras las Eliminatorias de la UEFA. Su último encuentro fue una contundente victoria de 9-1 sobre Armenia, por lo que este enfrentamiento también les permitirá evaluar variantes en su plantel. Aunque no contará con Cristiano Ronaldo, quien es baja debido a una lesión muscular, Portugal llegará con una plantilla repleta de talento y para muestra de ello, los reportes que aparecen en portales especializados.

Una diferencia millonaria entre México y Portugal

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, la diferencia en el valor de mercado entre ambas selecciones es considerable. La plantilla de Portugal está valuada en aproximadamente mil 045.82 millones de dólares, mientras que la de México alcanza apenas los 176 millones de dólares.

Esto significa que existe una brecha de 869.82 millones de dólares entre ambos equipos, mostrando así la distancia que aún separa al futbol mexicano de las principales potencias internacionales.

¿Cuál es el jugador más caro de Portugal y cuál el de México?

En el conjunto luso destacan jugadores como Vitinha y Joao Neves, los más caros de su plantel, ambos con un valor de 110 millones de euros; ellos aparecen seguidos por Nuno Mendes (75 MDE), Pedro Neto (60 MDE) y Matheus Nunes (45 MDE). Incluso futbolistas como Bruno Fernandes mantienen un valor elevado dentro del mercado europeo, con un costo de 40 MDE. El jugador menos caro es el portero José Sá, con un costo de 5 MDE.

En contraste, la Selección Mexicana tiene como jugador mejor valuado a Johan Vázquez, con 13 millones de euros; le siguen Julián Quiñones con 12 MDE; Álvaro Fidalgo con 10 MDE; y Alexis Vega junto a Érik Lira con 9 MDE. En el extremo opuesto aparece Guillermo Ochoa, con un valor cercano a los 300 mil euros.

¿Cuándo juegan México y Portugal?

El partido amistoso de esta Fecha FIFA de marzo se llevará a cabo este sábado 28 en punto de las 20:00 horas en el Estadio Azteca.

*Con información de SUN y Transfermarkt

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