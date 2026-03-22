Abierto de Miami se llena de sorpresas y caen los favoritos

El sol de Florida no ha sido suficiente para varios de los mejores tenistas que se han quedado congelados en las primeras rondas del Masters de Miami , el más reciente e impactante siendo Carlos Alcaraz este domingo tras caer por 6-3, 5-7, 6-4 contra Sebastian Korda, número 36 del mundo, en la tercera fase del torneo y segundo partido para el español, abriendo el panorama en la mitad alta del cuadro donde algunos, como Taylor Fritz, pueden soñar en grande con trascender.

El número uno del mundo no está solo en las sorpresas que ha dejado la primera parte del torneo. Alex de Miñaur, Ben Shelton y Alexander Bublik fueron los jugadores del top 10 que se despidieron en la ronda de 64, seguidos por otros seis dentro de los primero 20 sembrados: Casper Ruud, Flavio Cobolli, Andrey Rublev, Alejandro Davidovich, Luciano Darderi y Learner Tien, todos en la segunda ronda también.

La WTA de igual forma ha visto tragedias. Si bien, Aryna Sabalenka cumplió en su duelo contra Caty McNally por 6-4, 6-2 para entrar a octavos de final, no fue un domingo limpio por parte de las mejores preclasificadas. Jasmine Paolini, Elina Svitolina, Ekaterina Alexandrova, Madison Keys e Iva Jovic no pudieron avanzar de la segunda etapa; sin embargo, la eliminación de Iga Swiatek en su primer partido ha sido la más llamativa en la rama femenina.

Las mejores 16 jugadoras de la quincena estarán de nuevo en la pista este lunes y además de la bielorrusa, que sigue pensando en refrendar la corona, siguen con vida Elena Rybakina, Coco Gauff y Jessica Pegula como otras fuertes contendientes que aspiran dar el paso a cuartos de final, a disputarse el martes.

En cuanto a la raquetas masculinas, este lunes estará completa la ronda de 32 con ocho partidos más, entre los que estarán peleando por sobrevivir Jannik Sinner, ahora el gran favorito para levantar el trofeo y lograr el “Sunshine Double”, además de Alexander Zverev y Daniil Medvedev, entre los principales nombres para entrar a octavos de final, que serán el martes.

SV