Chivas de Milito, a un paso de hacer historia en el Clausura 2026

Las Chivas de Gabriel Milito están a las puertas de realizar una campaña histórica en el Clausura 2026. Tras haber igualado el récord de victorias de la institución rojiblanca en un torneo corto en apenas 12 fechas disputadas, el estratega argentino podría imponer una nueva marca de triunfos y puntos en la historia del conjunto tapatío.

Los números que podrían alcanzar las Chivas de Milito

En los torneos Verano 1997, Invierno 1998, Clausura 2004 y Clausura 2023, el Guadalajara alcanzó las 34 unidades, siendo este su mejor registro. Asimismo, en tres campañas (1998, 2004 y 2023), Chivas consiguió 10 victorias, cifra que también representa su máximo número de triunfos en un certamen.

Cabe destacar que, esos números los consiguió en 17 jornadas o más, ya que en el Clausura 2004 se jugaron 19 fechas debido a la participación de 20 equipos.

Ahora, con el paso tan contundente que los rojiblancos han presentado en el Clausura 2026, Gabriel Milito y sus dirigidos están cerca de superar esas marcas. Luego de haber conseguido su décima victoria a costa de los Rayados, Chivas llegó a 30 puntos para afianzarse en el primer lugar y, a falta de cinco jornadas por jugarse, tiene la oportunidad de establecer un nuevo récord.

De los compromisos que le restan al Rebaño, los más significativos serán en las fechas 13 y 14, puesto que enfrentarán a los Pumas y Tigres, respectivamente. Posteriormente, cerrará la fase regular con un calendario más asequible porque se medirá ante Puebla, Necaxa y Tijuana, conjuntos que se encuentran por debajo de media tabla.

¿Números que llevarán a Chivas a la final?

Como dato adicional está el hecho de que, en todas las veces que las Chivas lograron sumar los 34 puntos, se clasificaron hasta la final. Sin embargo, solo pudieron ganar la del Verano 97 frente a Toros Neza. En contraparte, perdieron contra Necaxa en el Invierno 98, ante Pumas en el Clausura 2004 y a manos de los Tigres en el Clausura 2023.

Datos

10 victorias, 0 empates y 2 derrotas

30 puntos

1.er lugar del Clausura 2026

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