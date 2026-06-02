Paul Delgadillo a favor de nuevas reglas, pero considera que falta más

La FIFA dará un paso a una nueva etapa en el futbol durante la próxima justa mundialista, en la que estrena reglas con el objetivo principal de agilizar el espectáculo dentro de la cancha y disminuir la pérdida de tiempo, como cuentas regresivas en saques de banda, de meta y sustituciones, además de la atención fuera del campo.

Paul Delgadillo,exárbitro con diecinueve años de experiencia dentro de la Liga MX, se mostró a favor de las modificaciones en una entrevista para EL INFORMADOR, pero se enfocaría más en otras partes del juego.

“Creo que todo lo que implique agilizar el juego y generar más espectáculo está bien. Sí tiene que buscar la FIFA no solamente reducir los tiempos muertos, yo lo que buscaría serían cosas más trascendentales como una modificación sustancial del fuera de juego. Goles que se anulan porque medio pie estaba adelantado a mí, no me gusta, le quita espectacularidad al juego”, comentó Delgadillo.

A pesar de considerar los cambios algo pequeños, Delgadillo consideró que estas alteraciones pueden ser bien recibidas por parte de los aficionados, aunque es probable que a los jugadores les cueste más trabajo aceptarlas.

“Me parece que (lo recibirán) bien porque principalmente lo que se está buscando es más espectáculo, que sea más proactivo y atractivo y eso yo creo que sobre todo al aficionado le va a gustar”.

“No sé si al atleta, al futbolista el que tenga que tener más minutos de desgaste dentro de los noventa del partido esté tan de acuerdo, porque ya se añaden entre seis, ocho, diez minutos, antes dábamos tres y se nos hacía mucho. Me ha tocado verlo desde otra posición, crees que el árbitro ya va a pitar el final y sale el cuarto árbitro con un cartel de diez minutos y dices ¡qué chido, más show!, a mí me agrada”, dijo Paul.

Delgadillo se pronunció sobre el VAR

También abordó el tema del VAR y las nuevas potestades que tendrán en sus manos desde la cabina de repeticiones. “Siempre he estado de acuerdo con el VAR, mas no cómo lo utilizan. En México iniciaron interviniendo para todo. Mandan llamar al árbitro por cosas dudosas con diferentes puntos de vista, me imagino de esas acciones que cuando lo mandan llamar debe ir preguntándole al del VAR por qué lo hicieron, porque lo que decida lo van a crucificar”.

“Que intervengan cuando hay errores claros y obvios del árbitro, que corrijan y haya justicia dentro de la cancha yo encantado de la vida, qué bueno que lo hagan así, pero que intervengan bien”, concluyó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

