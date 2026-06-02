Julio Ibáñez: ¿A qué hora llega a México con su camarógrafo tras la detención en Sudáfrica?

Hace un par de meses, el periodista de deportes de TUDN, Julio Ibáñez, también conocido como “El Profe”, fue retenido en Sudáfrica junto con su camarógrafo Daniel García al ser acusados por presunto espionaje y terrorismo. Luego de semanas de incertidumbre y preocupación, por fin fueron puestos en libertad por las autoridades del país africano.

Este martes 2 de junio se celebró, en un juzgado de Johannesburgo, la última audiencia en la que les fueron entregados sus pasaportes, dando pie a que regresen a México.

¿Por qué fueron retenidos?

Fueron 77 días los que el reportero y el camarógrafo pasaron confinados. El pasado 18 de marzo intentaron obtener material aéreo con un dron por lo alrededores de Johannesburgo con el fin de capturar imágenes previas al Mundial 2026. No obstante, sobrevolaron un área restringida.

Como consecuencia, ambos fueron arrestados y, a pesar de que en un inicio parecía un descuido sin mucha importancia, las autoridades los acusaron de presunto espionaje y terrorismo reteniéndolos en una prisión sudafricana durante cinco días, para luego obtener libertad condicional con un arresto domiciliario tras el pago de una fianza.

Ambos permanecieron en un hotel mientras se llevaba a cabo el proceso judicial para ponerlos en libertad, el cual se aplazó varias veces.

Apenas hace una semana el juez descartó los cargos de espionaje y terrorismo al no encontrar evidencia que los respaldara. Aún así, todavía tenían que resolver las infracciones correspondientes al uso indebido del dron. El día de hoy por fin son libres de volver a casa.

Julio Ibáñez y Daniel García ya pueden regresar a México

Tanto el sector privado como el gubernamental tuvieron una participación importante durante el proceso legal. Desde el primer momento, la empresa de Televisa Univisión facilitó una sólida defensa jurídica, lo cual fue un factor clave.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores también jugó un papel destacado, especialmente el trabajo de Roberto Velasco Álvarez, el Secretario de Relaciones Exteriores, quien estuvo mediando el conflicto legal a favor de los detenidos.

La gestión de la cancillería ayudó a comprobar que el incidente fue con fines informativos y periodísticos sobre el Mundial, acelerando así las labores legales.

Con el regreso de sus pasaportes, Julio Ibáñez y Daniel García podrían estar de vuelta en la Ciudad de México el día de mañana, 3 de junio , poniendo fin a un capítulo lleno de temor, incertidumbre y ansiedad, tanto para ellos como para sus familiares y colegas.

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