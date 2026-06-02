¿De dónde son? El lugar de origen de los jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ya es oficial. El equipo dirigido por Javier Aguirre destaca por su diversidad geográfica, reuniendo a 26 jugadores que provienen desde distintos estados de la república hasta talentos nacidos en el extranjero. Para entender el mapa geográfico del Tri, en EL INFORMADOR dividimos a los 26 convocados por su lugar de nacimiento. En el plano internacional, destacan cinco elementos: Álvaro Fidalgo (España), Julián Quiñones (Colombia), Santiago Giménez (Argentina) y la dupla de Obed Vargas y Brian Gutiérrez (Estados Unidos). A nivel nacional, nuestro Estado de Jalisco lidera la aportación con figuras como Guillermo Ochoa y Raúl Rangel, seguido por Coahuila (Carlos Acevedo), Chiapas (Gilberto Mora), Sinaloa (Luis Romo), Estado de México (Luis Chávez) y Guerrero (Orbelín Pineda). A diferencia de décadas pasadas, esta convocatoria rompe con la vieja tradición de concentrar a la inmensa mayoría de los jugadores en la capital del país. El equipo nacional actual es un verdadero mosaico geográfico.Para la justa que arranca dentro de 9 días, tenemos dignos representantes de diversas regiones, lo que demuestra claramente que el talento futbolístico se cultiva en cada rincón de la república y, cada vez más, más allá de nuestras fronteras.Uno de los datos más intrigantes y comentados de esta convocatoria es la inclusión de cinco futbolistas que no nacieron en territorio nacional. Esta decisión del cuerpo técnico busca sumar experiencia, roce internacional y calidad técnica al plantel.Los jugadores "foráneos" que defenderán la camiseta verde son:El análisis del lugar de origen de los seleccionados indica que el Estado de Jalisco encabeza la lista con una notable representación de 5 jugadores. Estos deportistas provienen de ciudades como Guadalajara, Zapotlán el Grande, El Grullo y Cihuatlán, estableciendo a nuestra Entidad como un semillero fundamental para esta selección.En un segundo escalón se encuentra Guanajuato con 3 representantes. Posteriormente, se ubican con una aportación equitativa Ciudad de México, Coahuila, Sonora y Estados Unidos, cada uno con 2 representantes. Mientras que los estados mexicanos mencionados mantienen una tradición consolidada de exportación de talento, la presencia de jugadores provenientes de Estados Unidos, específicamente de ciudades como Berwyn y Anchorage, destaca la creciente captación de talento binacional.Finalmente, el resto de los lugares contabilizados posee una representación individual en este grupo. Hidalgo, Tabasco, Nuevo León, Sinaloa, el Estado de México, Guerrero y Chiapas aportan un jugador cada uno desde el territorio nacional. Asimismo, la lista se diversifica con la inclusión de talento internacional proveniente de España, Argentina y Colombia, regiones representadas también por un jugador cada uno.Este es el desglose por lugar de origen, ordenado de mayor a menor según la cantidad de jugadores:Con esta fascinante mezcla de raíces, el equipo mexicano buscará hacer historia en casa. La FIFA definió el calendario de actividades para las selecciones participantes en el Mundial 2026. En el caso del Grupo A, los encuentros se disputarán entre Ciudad de México y Guadalajara, con partidos que serán clave para definir a los clasificados a la fase de eliminación directa.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF