¿De dónde son? El lugar de origen de los jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ya es oficial. El equipo dirigido por Javier Aguirre destaca por su diversidad geográfica, reuniendo a 26 jugadores que provienen desde distintos estados de la república hasta talentos nacidos en el extranjero.

Para entender el mapa geográfico del Tri, en EL INFORMADOR dividimos a los 26 convocados por su lugar de nacimiento. En el plano internacional, destacan cinco elementos: Álvaro Fidalgo (España), Julián Quiñones (Colombia), Santiago Giménez (Argentina) y la dupla de Obed Vargas y Brian Gutiérrez (Estados Unidos). A nivel nacional, nuestro Estado de Jalisco lidera la aportación con figuras como Guillermo Ochoa y Raúl Rangel, seguido por Coahuila (Carlos Acevedo), Chiapas (Gilberto Mora), Sinaloa (Luis Romo), Estado de México (Luis Chávez) y Guerrero (Orbelín Pineda).

La diversidad geográfica del Tri para el Mundial 2026

A diferencia de décadas pasadas, esta convocatoria rompe con la vieja tradición de concentrar a la inmensa mayoría de los jugadores en la capital del país. El equipo nacional actual es un verdadero mosaico geográfico.

Para la justa que arranca dentro de 9 días, tenemos dignos representantes de diversas regiones, lo que demuestra claramente que el talento futbolístico se cultiva en cada rincón de la república y, cada vez más, más allá de nuestras fronteras.

Los nacidos fuera de México: un toque internacional

Uno de los datos más intrigantes y comentados de esta convocatoria es la inclusión de cinco futbolistas que no nacieron en territorio nacional. Esta decisión del cuerpo técnico busca sumar experiencia, roce internacional y calidad técnica al plantel.

Los jugadores "foráneos" que defenderán la camiseta verde son:

Álvaro Fidalgo : El talentoso mediocampista nacido en España que completó su naturalización y se ganó su lugar.

: El talentoso mediocampista nacido en España que completó su naturalización y se ganó su lugar. Julián Quiñones : Originario de Colombia, hoy consolidado como una pieza ofensiva clave.

: Originario de Colombia, hoy consolidado como una pieza ofensiva clave. Obed Vargas y Brian Gutiérrez : Ambos nacidos en Estados Unidos (Alaska e Illinois, respectivamente), quienes eligieron con orgullo defender la camiseta azteca.

y : Ambos nacidos en Estados Unidos (Alaska e Illinois, respectivamente), quienes eligieron con orgullo defender la camiseta azteca. Santiago Giménez: El letal delantero nacido en Argentina, pero formado futbolísticamente en nuestro país.

El peso de Jalisco y otras entidades clave

El análisis del lugar de origen de los seleccionados indica que el Estado de Jalisco encabeza la lista con una notable representación de 5 jugadores. Estos deportistas provienen de ciudades como Guadalajara, Zapotlán el Grande, El Grullo y Cihuatlán, estableciendo a nuestra Entidad como un semillero fundamental para esta selección.

En un segundo escalón se encuentra Guanajuato con 3 representantes. Posteriormente, se ubican con una aportación equitativa Ciudad de México, Coahuila, Sonora y Estados Unidos, cada uno con 2 representantes. Mientras que los estados mexicanos mencionados mantienen una tradición consolidada de exportación de talento, la presencia de jugadores provenientes de Estados Unidos, específicamente de ciudades como Berwyn y Anchorage, destaca la creciente captación de talento binacional.

Finalmente, el resto de los lugares contabilizados posee una representación individual en este grupo. Hidalgo, Tabasco, Nuevo León, Sinaloa, el Estado de México, Guerrero y Chiapas aportan un jugador cada uno desde el territorio nacional. Asimismo, la lista se diversifica con la inclusión de talento internacional proveniente de España, Argentina y Colombia, regiones representadas también por un jugador cada uno.

Jugador | Lugar de origen

Raúl Jiménez | Tepeji del Río, Hidalgo Jesús Gallardo | Heroica Cárdenas, Tabasco Erik Lira | Cuauhtémoc, Ciudad de México Alexis Vega | Cuauhtémoc, Ciudad de México Mateo Chávez | Monterrey, Nuevo León Carlos Acevedo | Torreón, Coahuila César Montes | Hermosillo, Sonora Jorge Sánchez | Torreón, Coahuila Johan Vásquez | Navojoa, Sonora Luis Romo | Ahome, Sinaloa Raúl Rangel | Zapotlán el Grande, Jalisco Guillermo Ochoa | Guadalajara, Jalisco Israel Reyes | El Grullo, Jalisco Luis Chávez | Cihuatlán, Jalisco César Huerta | Guadalajara, Jalisco Roberto Alvarado | Salamanca, Guanajuato Guillermo Martínez | Celaya, Guanajuato Armando González | Celaya, Guanajuato Edson Álvarez | Tlalnepantla de Baz, Edo. de México Orbelín Pineda | Coyuca de Catalán, Guerrero Gilberto Mora | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Brian Gutiérrez | Berwyn, Estados Unidos Álvaro Fidalgo | Hevia, España Obed Vargas | Anchorage, Estados Unidos Santiago Giménez | Buenos Aires, Argentina Julián Quiñones | Magüí Payán, Colombia

Este es el desglose por lugar de origen, ordenado de mayor a menor según la cantidad de jugadores:

Jalisco (5)

Guanajuato (3)

Ciudad de México (2)

Coahuila (2)

Sonora (2)

Estados Unidos (2)

Hidalgo (1)

Tabasco (1)

Nuevo León (1)

Sinaloa (1)

Estado de México (1)

Guerrero (1)

Chiapas (1)

España (1)

Argentina (1)

Colombia (1)

Con esta fascinante mezcla de raíces, el equipo mexicano buscará hacer historia en casa.

Calendario de partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La FIFA definió el calendario de actividades para las selecciones participantes en el Mundial 2026. En el caso del Grupo A, los encuentros se disputarán entre Ciudad de México y Guadalajara, con partidos que serán clave para definir a los clasificados a la fase de eliminación directa.

Fecha | Rival | Sede (Estadio) | Hora (Centro de México)

Jueves 11 de junio | Sudáfrica | Estadio Ciudad de México (Azteca) | 13:00 hrs

Jueves 18 de junio | Corea del Sur | Estadio Guadalajara (Akron) | 19:00 hrs

Miércoles 24 de junio | República Checa | Estadio Ciudad de México (Azteca) | 19:00 hrs

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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