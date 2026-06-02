A solo 9 días de que el balón comience a rodar en la cancha del Estadio Azteca, la FIFA ha hecho oficiales las listas de convocados para el Mundial 2026. Este martes 2 de junio se confirmaron los nombres de los mil 248 jugadores que representarán a las 48 selecciones nacionales en el torneo más grande de la historia.

La máxima cita del futbol se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio. La expectación es máxima para una competición que contará con un total de 104 partidos y culminará con la gran final programada en el imponente MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Récords históricos: Messi, Cristiano y Ochoa en la cima

El dato más impactante de estas convocatorias oficiales es la consagración definitiva de tres leyendas del futbol mundial. El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexta Copa del Mundo; este último, jugando en casa y posiblemente con actividad en nuestra ciudad de Guadalajara.

Estos números establecen un nuevo récord absoluto para cualquier futbolista en la historia del principal torneo de selecciones del mundo, superando las marcas previas y marcando un dato difícil de igualar en el futuro.

Por otro lado, la renovación generacional es evidente en las listas publicadas por la FIFA. Un total de 891 jugadores vivirán el primer Mundial de su carrera profesional.

En contraste, esto deja a tan solo 357 futbolistas con experiencia previa en la competición. Además, apenas 22 jugadores saben lo que es levantar el trofeo de campeón con anterioridad, siendo en su gran mayoría integrantes de la Selección Argentina que viajaron y se coronaron en Qatar 2022.

El dominio del Manchester City y la diversidad de ligas

A nivel de clubes, el impacto global del torneo norteamericano es innegable. Un total de 449 clubes diferentes, provenientes de 71 países, aportan talento a la competición internacional.

El Manchester City se posiciona en lo más alto como el equipo que más jugadores envía al torneo, aportando un total de 19 futbolistas a distintas selecciones.

La procedencia de los seleccionados muestra contrastes fascinantes y estrategias distintas entre las naciones participantes:

Ligas 100% locales: Selecciones como Qatar y Arabia Saudita están formadas casi íntegramente por jugadores que militan en su liga local.

Selecciones como y están formadas casi íntegramente por jugadores que militan en su liga local. Legionarios absolutos: Equipos como Cabo Verde, Costa de Marfil, Curazao, República Democrática del Congo, Senegal y Uruguay solo los componen futbolistas procedentes de ligas extranjeras.

Veteranía, juventud y marcas en los banquillos

El torneo en Norteamérica también será un escenario de extremos fascinantes en cuanto a las edades de los protagonistas sobre el terreno de juego.

Categoría Jugador / Entrenador Selección Dato destacado Más veterano Craig Gordon Escocia 43 años y 162 días Más joven Gilberto Mora México 17 años y 240 días Récord en banquillo Carlos Queiroz Ghana 5 Mundiales seguidos

El jugador más veterano del certamen será el portero escocés Craig Gordon, quien llegará a la cita mundialista con 43 años y 162 días. En el otro extremo, el mexicano Gilberto Mora se inscribe como el más joven con apenas 17 años y 240 días. También figuran 22 jugadores que tendrán menos de 20 años y otros siete que habrán cumplido los 40 cuando empiece la competición, entre ellos, el legendario Cristiano Ronaldo.

Los banquillos no están exentos de marcas históricas. El entrenador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, se convertirá en el segundo técnico en dirigir cinco Mundiales seguidos.

Queiroz alcanza esta marca tras liderar a Portugal en 2010 y a Irán en 2014, 2018 y 2022. Con esto, iguala a Bora Milutinović, quien dirigió a México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002).

Todo está listo para que la próxima semana el Estadio Ciudad de México dé inicio oficial al Mundial 2026, cuando acoja el esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Puedes consultar la lista con los mil 248 jugadores convocados al Mundial 2026 aquí.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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