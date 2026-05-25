El piloto mexicano Patricio O'Ward ha sumado una nueva participación en las 500 Millas de Indianápolis, consolidando un registro de resultados que lo ubican de manera recurrente en las posiciones de vanguardia, pero sin lograr obtener la victoria.

Desde su debut en la categoría IndyCar Series con el equipo Arrow McLaren, el competidor originario de Monterrey, Nuevo León, ha finalizado en cinco ocasiones dentro de los primeros cuatro lugares del clasificador general en el óvalo de Indianapolis Motor Speedway . En las últimas ediciones, las estrategias de carrera, los adelantamientos en las vueltas de cierre y las neutralizaciones por banderas amarillas han modificado sus posibilidades de triunfo cuando se encontraba en la disputa directa por el primer puesto.

Esta regularidad en los puestos frontales, combinada con la pérdida del liderato en las instancias definitivas de la competencia, ha marcado la trayectoria del piloto en el evento automovilístico.

2022: El primer intento en el cierre

Patricio O'Ward finalizó en la segunda posición durante la edición 106 de las 500 Millas de Indianápolis, marcando su primer resultado en el podio de esta competencia. El piloto de Arrow McLaren se mantuvo en el grupo delantero a lo largo de las 200 vueltas al óvalo, disputando la posición con el líder de la carrera, el sueco Marcus Ericsson.

Tras una bandera roja en la parte final del evento, la carrera se reanudó para un sprint de dos vueltas bajo bandera verde. O'Ward ejecutó un movimiento para emparejar la línea de carrera de Ericsson en la recta principal y buscar el adelantamiento en la curva uno del circuito. El piloto sueco mantuvo la trayectoria interior, lo que obligó a O'Ward a levantar el acelerador para evitar la pérdida de control de su monoplaza, terminando la carrera detrás del vehículo ganador a una distancia de 1.792 segundos .

2024: Superado en la última vuelta

En la edición de 2024, el piloto regiomontano se ubicó nuevamente en el segundo puesto de la clasificación final, tras una sucesión de cambios de liderato con el estadounidense Josef Newgarden en los giros de conclusión. O'Ward completó un adelantamiento sobre Newgarden en la recta opuesta al iniciar la vuelta final de la competencia, situándose momentáneamente al frente del contingente.

Sin embargo, al llegar a la curva tres del trazado, Newgarden aprovechó la succión aerodinámica generada por el monoplaza número 5 de McLaren para realizar un adelantamiento por la parte exterior de la pista. O'Ward no dispuso de espacio ni de tiempo de reacción suficiente en la recta principal para intentar una nueva maniobra de regreso, cruzando la línea de meta con una desventaja de 0.341 segundos respecto al ganador del equipo Team Penske .

2025: El factor de la estrategia y el tercer puesto

Durante la competencia de 2025, O'Ward obtuvo la tercera posición en la clasificación oficial, situándose detrás del ganador Alex Palou y del segundo clasificado David Malukas. El desarrollo de la carrera estuvo determinado por la gestión de combustible y las ventanas de paradas en los pits durante las banderas amarillas de la segunda mitad de las 500 millas.

O'Ward lideró parte del evento y se mantuvo en los tiempos de carrera del grupo puntero; sin embargo, el consumo de gasolina en las vueltas previas a la bandera a cuadros impidió al piloto mexicano realizar ataques sostenidos sobre los dos vehículos que le precedían. La configuración aerodinámica de su monoplaza en tráfico limitó su capacidad de aceleración en las rectas , finalizando en el tercer peldaño de la premiación en el circuito de Indiana.

2026: Las banderas amarillas rompen la estrategia

En la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis, Patricio O'Ward concluyó en la cuarta posición tras liderar el contingente en el último cuarto de la competencia. El piloto regiomontano inició desde el sexto puesto y ejecutó una estrategia enfocada en el ahorro de combustible durante la segunda mitad del evento.

Tras realizar su última parada en los pits en la vuelta 164, O'Ward asumió de manera directa el liderato en el giro 178, sosteniendo un ritmo que lo perfilaba como el principal contendiente al triunfo. No obstante, una bandera amarilla previa al cierre y un posterior encadenamiento por un incidente en la vuelta 192 reiniciaron los intervalos entre los monoplazas. En el relanzamiento definitivo de la carrera, Felix Rosenqvist, David Malukas y Scott McLaughlin aprovecharon la succión aerodinámica para desplazar al vehículo de Arrow McLaren fuera de las posiciones de podio .

Estadísticas generales en la IndyCar Series

Carreras disputadas : 111 salidas oficiales en la categoría.

: 111 salidas oficiales en la categoría. Victorias : 9 triunfos en circuitos de diversa índole (óvalos y circuitos mixtos/callejeros).

: 9 triunfos en circuitos de diversa índole (óvalos y circuitos mixtos/callejeros). Podios : 32 ocasiones finalizando entre los tres primeros lugares.

: 32 ocasiones finalizando entre los tres primeros lugares. Pole Positions : 7 clasificaciones en el primer puesto de la parrilla de salida.

: 7 clasificaciones en el primer puesto de la parrilla de salida. Vueltas lideradas : Más de 1,100 giros al frente del contingente en carrera.

: Más de 1,100 giros al frente del contingente en carrera. Consistencia en el campeonato: Ha concluido en el Top 5 del clasificador general en cuatro temporadas consecutivas, registrando su mejor resultado final con el subcampeonato obtenido en el año 2025.

Registro histórico en las 500 millas de Indianápolis

Año de edición | Posición de salida | Posición de llegada | Condición / Distinción

2020 | 15° | 6° | Galardonado como Novato del Año

2021 | 12° | 4° | Finalización dentro del Top 5

2022 | 7° | 2° | Primer podio en el óvalo (Margen de +1.792s)

2023 | 5° | 24° | Retiro por colisión en la vuelta 192

2024 | 8° | 2° | Segundo podio en el óvalo (Margen de +0.341s)

2025 | 5° | 3° | Tercer podio en el óvalo

2026 | 6° | 4° | Quinta ocasión en el Top 4 de la competencia

El dato

De las siete participaciones completadas por el piloto en las 500 Millas de Indianápolis, en seis de ellas ha cruzado la línea de meta dentro de las primeras seis posiciones, completando la totalidad de las vueltas pactadas en seis ocasiones.

SV