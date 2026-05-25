La Selección Mexicana Femenil dio a conocer su convocatoria para los próximos partidos amistosos frente a Australia, encuentros que servirán como parte de la preparación rumbo a asegurar su lugar para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos 2028. El combinado nacional viajará al continente oceánico con una lista de 24 futbolistas, en la que destacan nombres de experiencia y algunas novedades importantes.Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Nina Nicosia, quien recibió su primer llamado con el Tri femenil luego de completar su proceso de nacionalización mexicana. La jugadora de Pachuca había representado de manera fugaz a Argentina, selección con la que apenas disputó siete minutos, situación que le permitió posteriormente cambiar de federación y ser considerada ahora por México.Además de la incorporación de Nicosia, la convocatoria también cuenta con futbolistas de gran trayectoria y actualidad destacada. Entre ellas aparece Charlyn Corral, referente histórico del futbol mexicano, así como Diana Ordóñez, quien llega en gran momento después de convertirse en campeona de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil tras registrar 18 anotaciones.Por otro lado, Club Deportivo Guadalajara aportará dos futbolistas para esta nueva concentración de la Selección Mexicana. La portera Blanca Félix y la atacante Jasmine Casarez fueron contempladas para enfrentar a las Matildas.México sostendrá dos compromisos amistosos ante Australia los próximos sábado 6 y martes 9 de junio. Ambos encuentros se disputarán en territorio australiano y comenzarán a las 3:15 y 3:00 horas de la madrugada, respectivamente, tiempo del centro de México.PorterasEsthefanny Barreras (Pachuca)Blanca Félix (Chivas)Itzel Velasco (América)DefensasKimberly Rodríguez (América)Nicolette Hernández (Boston Legacy)Aaliyah Farmer (Chicago Stars)Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)Kenti Robles (Pachuca)Reyna Reyes (Portland Thorns)Karol Bernal (Rayadas)Greta Espinoza (Tigres)MediasRebeca Bernal (Washington Spirit)Nancy Antonio (América)Karla Nieto (Pachuca)Fátima Servín (Rayadas)Alexia Delgado (Tigres)Alice Soto (Rayadas)DelanterasMontserrat Saldívar (América)Jasmine Casarez (Chivas)Charlyn Corral (Pachuca)Diana Ordoñez (Tigres)Kiana Palacios (Utah Royals)María Sánchez (Tigres)Nina Nicosia (Pachuca)D.T. Pedro LópezSV