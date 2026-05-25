Este lunes, la FIFA confirmó de manera oficial, las sedes de concentración y entrenamiento que utilizarán las 48 selecciones participantes durante la Copa del Mundo de 2026, definiendo así uno de los últimos pasos organizativos rumbo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Cada selección eligió un “Team Base Camp Training Site” , complejo que funcionará como centro de operaciones durante la fase de grupos y donde futbolistas, entrenadores y cuerpos técnicos pasarán gran parte de su estancia mundialista. Las sedes incluyen centros de entrenamiento de clubes, universidades, instalaciones deportivas y complejos de alto rendimiento distribuidos en Norteamérica.

Del total de selecciones, 39 tendrán su base en Estados Unidos, siete estarán instaladas en México y dos trabajarán desde Canadá. Además, 25 comunidades que no serán ciudades sede de partidos recibirán a equipos nacionales durante el torneo, ampliando el impacto económico y la presencia del Mundial más allá de los estadios oficiales.

México albergará a siete selecciones . La Selección Mexicana trabajará en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, mientras que Colombia y Corea del Sur estarán en Guadalajara, utilizando las instalaciones de Atlas y Chivas, respectivamente. Irán tendrá como sede de entrenamiento el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana; Sudáfrica trabajará en la Universidad del Futbol de Pachuca; Túnez se instalará en el centro de entrenamiento de Rayados en Monterrey y Uruguay tendrá como base el complejo Mayakoba en Cancún.

En Canadá estarán concentradas las selecciones de Canadá y Panamá . El conjunto canadiense trabajará en Vancouver, mientras que Panamá eligió New Tecumseth como centro de operaciones.

Estados Unidos concentrará a la mayoría de los equipos participantes. Argentina trabajará en Kansas City, utilizando las instalaciones del Sporting KC, mientras que Brasil se instalará en Nueva York-Nueva Jersey. Inglaterra eligió Kansas City y Francia trabajará en Boston. Alemania estará en Winston-Salem y España en Chattanooga.

Portugal tendrá como base Palm Beach Gardens; Marruecos y Haití estarán en Nueva York-Nueva Jersey; Japón se instalará en Nashville y Arabia Saudita eligió Austin. Estados Unidos, anfitrión del torneo, trabajará en Irvine, California.

La FIFA informó que el proceso de selección comenzó en 2024, cuando las federaciones recibieron una lista inicial con más de 60 opciones posibles. Después del sorteo final realizado en diciembre de 2025, las selecciones clasificadas comenzaron a definir sus sedes tomando en cuenta las zonas geográficas donde disputarán la fase de grupos.

“El Team Base Camp es una parte integral de cualquier Copa del Mundo. Es el lugar donde las selecciones entrenan, descansan y viven el día a día del torneo”, señaló Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo 2026.

El Mundial arrancará el 11 junio de 2026 y será la primera edición con 48 selecciones participantes.

SV