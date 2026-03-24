Recientemente se viralizó un video en el que un aficionado de Chivas agrede a su hijo en el estadio BBVA , al terminar el partido entre Chivas y Rayados, para posteriormente arremeter contra la persona que grabó lo ocurrido.

Según los videos captados de distintos ángulos, luego de que el portero del Guadalajara detuviera el penalti del equipo contrario, el hijo del señalado arrojó cerveza a los fanáticos del Monterrey en señal de burla.

#FutbolMexicano #RayadosVsChivas ♬ sonido original - Alan Samaniego @alansamaniego.7 Siempre hay que escuchar ambas versiones antes de juzgar ��⚽ Ayer muchos señalaban a este señor por “peleonero”… pero pocos sabían la historia completa. Resulta que es el padre del joven aficionado de Chivas de Guadalajara que lanzó un vaso de cerveza hacia la afición de Rayados de Monterrey ���� Al darse cuenta de lo sucedido, el padre reaccionó molesto y decidió corregir a su hijo en ese momento… una escena que ha generado debate, pero que también nos recuerda que siempre hay dos lados de la historia. ¿Qué opinas tú? ���� �� Video: Fernando Guajardo #Rayados ��⚪ #Chivas ��⚪ #LigaMX

A manera de reprensión, su padre lo golpea en la cabeza con la palma de la mano (un zape) en más de una ocasión, además de empujarlo. En ese momento se dio cuenta de que, desde la zona de prensa, estaba siendo grabado.

¡LAMENTABLE! ❌ | Un ‘aficionado’ agredió al reportero de Hora Cero Deportes al grabarlo cuando golpeaba a su joven acompañante ����.



Los festejos del penal atajado en el último minuto desataron los reclamos. pic.twitter.com/wFjmsjiA6U— HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) March 22, 2026

El video se viralizó rápidamente y el señalado fue identificado en X como @agmatias. Se evidenció que antaño trabajó en el departamento comunicación y mercadotecnia del Club Guadalajara.

La respuesta del implicado en redes sociales

El hombre aseguró que reprendió a su hijo por faltar al respeto a las personas a las que les arrojó la cerveza, y niega haber agredido al reportero que captó el momento. Sin embargo, las imágenes demuestran lo contrario.

“No agredí a nadie... Es mi hijo. Mi hijo cometió un terrible error y lanzó cerveza en la atajada del penal. Lo regañe efusivamente y tuve que calmar los ánimos de varios Rayados. Le pedí al que grababa que dejara de grabar a mi hijo y se burló", respondió en uno de los twits en los que era señalado.

Luego hizo otra publicación a modo de “explicación”, asegurando que su hijo aprendió una lección tras lo ocurrido:

Nada que lamentar. Mi hijo aprendió una enorme lección.

Ganar no justifica burlarse de nadie más.



Reprendí con mucha efusividad el novato, inmaduro y pésimo comportamiento de mi hijo y se que aprendió la lección. Me molestó mucho su accionar.



Fin del tema.

Besos a todos— Yusé (@agmatias) March 22, 2026

Esto desató varias opiniones en redes sociales, la mayoría reprobando la manera de “reprender” a su hijo, pues aseguran que los golpes no son la manera correcta de hacerlo. Por otro lado, hubo comentarios restándole importancia a los hechos diciendo que solo es un padre de familia corrigiendo a su hijo.

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AL