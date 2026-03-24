Las redes sociales fueron testigos de cuando la Selección de Irak vivió un momento especial en la ciudad de Monterrey días antes de su participación en el repechaje intercontinental por el boleto al Mundial 2026. El combinado asiático tuvo la oportunidad de convivir con niños y niñas del Colegio Irlandés del municipio de San Pedro Garza García, quienes mostraron su entusiasmo y respaldo al combinado asiático.

La tarde de ayer lunes, los seleccionados iraquíes compartieron tiempo con decenas de estudiantes, quienes aprovecharon su visita para solicitar autógrafos en balones, playeras, hojas y demás. La escena fue grabada en un video y compartida en Internet, donde el propio equipo destacó el cálido recibimiento por parte de los menores, luego de semanas de incertidumbre en torno a su llegada a México.

"Voces pequeñas, gran apoyo. Niños mexicanos apoyan a los Leones de Mesopotamia en Monterrey", publicó la Selección de Irak en redes sociales junto con el video.

أصوات صغيرة… لكن دعم كبير ��������❤️

أطفال مكسيكيون يقفون خلف أسود الرافدين في مونتيري ✨



Small voices… big support ��������❤️

Mexican kids backing the Lions of Mesopotamia in Monterrey ✨ pic.twitter.com/O4RRuXlTLt — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 24, 2026

Irak se prepara por su boleto al Mundial 2026

El acercamiento con los estudiantes regios ocurre en el marco de su estancia en México, donde Irak se prepara para disputar el partido que definirá su clasificación a la Copa del Mundo 2026; el equipo busca regresar al torneo más importante del futbol internacional por segunda vez en su historia.

En el Mundial de México 1986, el conjunto iraquí compartió grupo con el Tri, Paraguay y Bélgica, pero quedó eliminado en la primera ronda tras sumar tres derrotas.

El conjunto asiático llegó a territorio mexicano el 22 de marzo, tras un largo viaje en el que los contratiempos logísticos derivados de conflictos en Medio Oriente destacaron. Sin embargo, el equipo mantiene firme su objetivo mundialista.

¿Cuándo y a qué hora juega Irak en Monterrey?

La Selección de Irak disputará el partido decisivo del repechaje intercontinental el próximo 31 de marzo de 2026 a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA, en Monterrey. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Bolivia y Surinam, que se jugará el 26 de marzo.

El conjunto asiático llegó a esta instancia tras imponerse 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2025, resultado que le permitió mantenerse con vida en la lucha por un boleto al Mundial. Ahora, con casi 40 años sin jugar en una Copa del Mundo, buscarán concretar su regreso en el país donde jugaron por única y última vez.

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