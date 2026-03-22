Guadalajara alberga repechaje clave rumbo a la Copa del Mundo

La ciudad de Guadalajara se prepara para vivir una semana clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al albergar su primera gran prueba como sede mundialista. El Estadio Guadalajara será el escenario de un par de partidos de repechaje internacional que definirán a uno de los últimos clasificados al torneo.

Las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y la República del Congo disputarán este boleto en una serie que promete un futbol muy intenso a la par de un buen nivel competitivo. El primer duelo se llevará a cabo el jueves 26 a las 21:00 horas, cuando Nueva Caledonia y Jamaica se enfrenten con la misión de mantenerse con vida en la eliminatoria.

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El ganador de ese encuentro avanzará para medirse ante la República del Congo el martes 31 a las 15:00 horas, en un partido definitivo que mantendrá la expectación al límite, ya que otorgará el ansiado pase a la justa mundialista que se celebrará en junio próximo. De esta manera, Guadalajara no solo será testigo de la emoción del futbol internacional, sino también protagonista en el cierre del proceso clasificatorio.

Para ambos encuentros, los boletos están disponibles a través del portal oficial fifa.com/tickets. El costo para el primer partido es de 200 pesos, mientras que para el segundo asciende a 300 pesos, lo que abre la puerta a que la afición local disfrute de futbol de talla internacional a precios accesibles.

Más allá de lo deportivo, estos compromisos servirán como un ensayo general para la ciudad, el estadio y el comité organizativo, mismos que buscan consolidarse como una de las sedes más destacadas y representativas de México rumbo al Mundial.

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Horarios de los partidos de repechaje

Estadio Guadalajara

Jueves 26 de marzo

Nueva Caledonia vs Jamaica | 21:00 horas

Martes 31 de marzo

RD del Congo vs Ganador 1 | 15:00 horas

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