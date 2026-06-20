Países Bajos vs Suecia: Dónde ver EN VIVO el juego por la fase de grupos del Mundial 2026

El sábado 20 de junio de 2026, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será testigo de un enfrentamiento crucial en la fase de grupos, específicamente en la segunda jornada del Grupo F .

Países Bajos y Suecia se medirán en el Estadio NRG (Houston Stadium) en Houston, Texas, Estados Unidos, en un partido que promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

El pitido inicial está programado para las 12:00 horas.

Contexto Deportivo: La "Naranja Mecánica" busca la victoria, Suecia quiere consolidar su liderato

La "Naranja Mecánica", como se conoce a la selección de Países Bajos, llega a este encuentro con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos .

En su debut en el Mundial, el equipo, liderado en la zaga por el experimentado Virgil van Dijk, empató 2-2 contra Japón en un partido intenso . Este resultado los obliga a buscar la victoria contra Suecia para mantenerse firmes en la lucha por los primeros puestos del Grupo F.

Por otro lado, Suecia, bajo la dirección de Graham Potter, ha tenido un inicio de torneo espectacular .

El conjunto escandinavo goleó 5-1 a Túnez en su primer partido, lo que les permite liderar provisionalmente el sector. Su ataque ha demostrado ser formidable , con figuras destacadas de la Premier League como Alexander Isak y Viktor Gyökeres, además de la gran actuación de Yasin Ayari, quien marcó un doblete en el primer juego.

Este choque es, sin duda, crucial para definir las posiciones en el Grupo F antes del cierre de la fase de grupos, y ambos equipos saldrán al campo con la determinación de asegurar un resultado favorable.

Opciones de Transmisión en México: No te pierdas ni un minuto del encuentro

Para los aficionados en México, la cobertura de este emocionante partido será sumamente amplia, ofreciendo diversas opciones para seguirlo en vivo.

En televisión abierta, los canales Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca) transmitirán el encuentro. Aquellos que prefieran la televisión por cable podrán sintonizar TUDN, Sky Sports, Izzi y Totalplay.

Además, para quienes opten por el streaming online, ViX Premium ofrecerá una cobertura completa con el Pase Mundial.

Otras plataformas digitales que transmitirán el partido incluyen la App de Azteca Deportes, Sky+ e Izzi Go.

Con tantas alternativas disponibles, los seguidores del futbol no tendrán excusa para perderse este vibrante duelo entre Holanda y Suecia, que promete ser uno de los partidos más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026.

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