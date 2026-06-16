No importa el género, la edad, la ocupación o la nacionalidad. Durante unos minutos, todas las diferencias desaparecen y miles de personas se convierten en una sola afición. En el FIFA Fan Festival de Guadalajara hay una frase que se ha convertido en el grito de una celebración colectiva: “¡Quiere volar, quiere volar!”.Lo que comenzó como una ocurrencia entre aficionados hoy es uno de los momentos más esperados de cada jornada. Cuando llega el medio tiempo de los encuentros de la Copa del Mundo, las miradas dejan por un instante la pantalla y se concentran en la multitud. Ahí es donde comienza la magia.Entre cánticos, risas y aplausos, un grupo de aficionados elige a alguien que destaque entre la multitud. Puede ser una mujer, un niño, un adulto mayor, un turista extranjero o cualquier persona que se deje contagiar por el ambiente. Entonces, el coro se hace cada vez más fuerte: “¡Quiere volar, quiere volar!”.En cuestión de segundos, esa persona es levantada por los brazos de decenas de desconocidos que, por un instante, se convierten en amigos. Entre sonrisas nerviosas y emoción desbordada, el aficionado es impulsado hacia el cielo mientras la multitud celebra cada vuelo como si se tratara de un gol.Más que una dinámica, esta tradición se ha convertido en un símbolo de la alegría que provoca el futbol. Es una muestra de confianza, unión y convivencia entre personas que quizá nunca vuelvan a encontrarse, pero que compartirán para siempre ese momento.Las imágenes no tardan en inundar las redes sociales. Los videos se vuelven virales y despiertan la misma reacción entre quienes los observan: el deseo de ser los siguientes. Porque en el Fan Festival de Guadalajara no basta con ver el espectáculo; todos quieren formar parte de él.Y así, entre cantos, abrazos y emociones compartidas, el futbol vuelve a demostrar que tiene la capacidad de unir a miles de personas bajo una misma pasión. En Guadalajara, durante el medio tiempo, no hay distinciones ni barreras: solo aficionados que, por unos segundos, buscan vivir la Copa del Mundo de una manera diferente.SV