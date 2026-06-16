No importa el género, la edad, la ocupación o la nacionalidad. Durante unos minutos, todas las diferencias desaparecen y miles de personas se convierten en una sola afición. En el FIFA Fan Festival de Guadalajara hay una frase que se ha convertido en el grito de una celebración colectiva: “¡Quiere volar, quiere volar!”.

Lo que comenzó como una ocurrencia entre aficionados hoy es uno de los momentos más esperados de cada jornada . Cuando llega el medio tiempo de los encuentros de la Copa del Mundo, las miradas dejan por un instante la pantalla y se concentran en la multitud. Ahí es donde comienza la magia.

Entre cánticos, risas y aplausos, un grupo de aficionados elige a alguien que destaque entre la multitud. Puede ser una mujer, un niño, un adulto mayor, un turista extranjero o cualquier persona que se deje contagiar por el ambiente. Entonces, el coro se hace cada vez más fuerte: “¡Quiere volar, quiere volar!”.

En cuestión de segundos, esa persona es levantada por los brazos de decenas de desconocidos que, por un instante, se convierten en amigos. Entre sonrisas nerviosas y emoción desbordada, el aficionado es impulsado hacia el cielo mientras la multitud celebra cada vuelo como si se tratara de un gol .

Más que una dinámica, esta tradición se ha convertido en un símbolo de la alegría que provoca el futbol. Es una muestra de confianza, unión y convivencia entre personas que quizá nunca vuelvan a encontrarse, pero que compartirán para siempre ese momento.

Las imágenes no tardan en inundar las redes sociales. Los videos se vuelven virales y despiertan la misma reacción entre quienes los observan: el deseo de ser los siguientes . Porque en el Fan Festival de Guadalajara no basta con ver el espectáculo; todos quieren formar parte de él.

Y así, entre cantos, abrazos y emociones compartidas, el futbol vuelve a demostrar que tiene la capacidad de unir a miles de personas bajo una misma pasión. En Guadalajara, durante el medio tiempo, no hay distinciones ni barreras: solo aficionados que, por unos segundos, buscan vivir la Copa del Mundo de una manera diferente.

SV