El Mundial de 2026 vivió uno de sus momentos más memorables este martes 16 de junio con la actuación estelar de Lionel Messi , quien lideró la victoria de Argentina sobre Argelia y escribió una nueva página dorada en la historia del futbol internacional.

Miles de aficionados se dieron cita en el Estadio de Kansas, en Estados Unidos, mientras millones de espectadores alrededor del mundo seguían con atención el debut de la vigente campeona del mundo. La expectativa era enorme, ya que esta Copa del Mundo representa el último torneo mundialista para el astro argentino, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Y Messi no decepcionó.

Con una actuación extraordinaria, el capitán albiceleste marcó tres goles y alcanzó cifras históricas que lo colocan entre los máximos goleadores en la historia de los mundiales.

El primer gol le permitió igualar a Mbappé

La noche comenzó a tomar tintes históricos apenas al minuto 17, cuando Lionel Messi abrió el marcador para Argentina.

Con esa anotación, el delantero llegó a 14 goles en Copas del Mundo, alcanzando al francés Kylian Mbappé en la lista de máximos goleadores mundialistas.

La anotación desató la euforia entre los aficionados argentinos que viajaron a Estados Unidos para acompañar a su selección en el inicio de la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Sin embargo, la leyenda argentina todavía tenía más capítulos por escribir durante el encuentro.

Messi supera a Mbappé y sigue escalando en la historia

Durante la segunda mitad, Argentina continuó dominando las acciones y encontró nuevamente en Messi a su principal figura.

Al minuto 60, el capitán apareció una vez más para vencer al arquero argelino y firmar su segundo gol de la noche.

Con esa anotación alcanzó los 15 goles en Copas del Mundo, superando a Mbappé y consolidándose entre los máximos artilleros que han participado en la máxima justa futbolística.

La celebración fue especial. Messi sabía que cada gol en este torneo podría convertirse en un nuevo récord dentro de una carrera que ya es considerada una de las más exitosas en la historia del deporte.

Un hat-trick para alcanzar a Miroslav Klose

La noche mágica se completó al minuto 76.

Tras una brillante jugada colectiva, Messi volvió a aparecer en el área para concretar su tercer tanto del partido y sellar un hat-trick que quedará grabado en la memoria de los aficionados.

Con esa anotación llegó a 16 goles mundialistas, una cifra que le permitió igualar el registro del alemán Miroslav Klose, quien durante años se ha mantenido como una de las máximas referencias goleadoras en la historia de las Copas del Mundo.

El estadio se rindió ante el talento del argentino, mientras los seguidores de la Albiceleste celebraban una actuación que podría convertirse en una de las más importantes de toda la competición.

El último baile de una leyenda

Desde que Lionel Messi confirmó que el Mundial de 2026 sería el último de su carrera, cada partido ha sido seguido con una atención especial por parte de aficionados, analistas y medios de comunicación.

A sus años de experiencia y después de conquistar prácticamente todos los títulos posibles, el argentino afronta esta competición con el objetivo de despedirse del escenario más importante del futbol mundial dejando una última huella imborrable.

Su actuación frente a Argelia demuestra que sigue siendo un jugador determinante y capaz de marcar diferencias incluso en la etapa final de su carrera profesional.

Argentina inicia con fuerza la defensa del título

Más allá de los récords individuales, la Selección Argentina envió un mensaje contundente al resto de los participantes del Mundial 2026.

La vigente campeona del mundo mostró solidez, contundencia y una versión inspirada de su principal referente, factores que la convierten nuevamente en una de las candidatas para llegar a las últimas instancias del torneo.

Con Messi liderando el ataque y escribiendo nuevos capítulos de su legado, Argentina comenzó su camino mundialista de la mejor manera posible.

El debut dejó goles, espectáculo y una actuación histórica que será recordada durante años. Para muchos aficionados, fue una noche más de magia del futbolista que marcó una era; para otros, fue el inicio de un último baile que promete seguir regalando emociones en la Copa del Mundo 2026.

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