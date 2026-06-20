La actividad del Mundial 2026 continúa con la segunda jornada de la fase de grupos y presenta un encuentro de gran relevancia dentro del Grupo F. Países Bajos y Suecia se medirán en un partido que podría marcar el rumbo de ambos equipos rumbo a los dieciseisavos de final del torneo.

El compromiso se disputará este sábado 20 de junio en el Estadio Houston, escenario donde estará en juego una parte importante de las aspiraciones de ambas selecciones. Para que no te pierdas ningún detalle, te compartimos el horario, los canales de transmisión y toda la información para ver este encuentro en vivo.

¿Cómo llegan Países Bajos y Suecia?

Suecia afrontará este compromiso como líder del Grupo F después de una presentación destacada en la primera jornada. El conjunto escandinavo suma tres puntos y cuenta con una diferencia de goles de +4, resultado de los cinco tantos anotados y uno recibido durante su debut contra Túnez en la Copa del Mundo.

Por su parte, Países Bajos llega con la obligación de conseguir una victoria para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del sector. La selección neerlandesa acumula un punto tras empatar en su estreno ante Japón y registra dos goles a favor y dos en contra, cifras que comparte con los nipones dentro de la clasificación.

El panorama del grupo convierte este encuentro en uno de los más importantes de la jornada. Una victoria de Suecia la acercaría de manera importante a la siguiente ronda, mientras que Países Bajos necesita sumar de a tres para mantener el control de sus aspiraciones y evitar quedarse rezagado en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

Dónde ver EN VIVO el partido Países Bajos vs Suecia del Mundial 2026

El duelo entre Países Bajos y Suecia, que forma parte de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial 2026, se disputará este sábado 20 de junio de 2026. El balón comenzará a rodar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Houston, en Texas, Estados Unidos.

Los aficionados en México podrán seguir todas las acciones de este compromiso a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming, con diversas opciones para no perder detalle del encuentro.

Fecha: Sábado 20 de junio, 11:00 horas

Sábado 20 de junio, 11:00 horas Estadio: Estadio Houston, Houston, Estados Unidos

Estadio Houston, Houston, Estados Unidos Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes Network, TUDN, Pase Mundial 2026 (ViX Premium) y Azteca Deportes App

Países Bajos y Suecia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada dentro del Grupo F. Con puntos valiosos en disputa y la posibilidad de acercarse a la siguiente fase, ambas selecciones buscarán imponer condiciones en un partido que podría comenzar a definir el futuro del sector.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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