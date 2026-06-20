La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este sábado con partidos correspondientes a los Grupos E y F. Los resultados de esta fecha comenzarán a perfilar la clasificación en ambos sectores, ya que algunas selecciones podrían acercarse a la siguiente ronda, mientras que otras necesitarán sumar para mantenerse con posibilidades de avanzar.

A lo largo del día se disputarán encuentros que tendrán impacto directo en la tabla de posiciones de cada grupo. Los aficionados podrán seguir los partidos en México mediante distintas opciones de transmisión, tanto en televisión abierta y de paga como en plataformas digitales con cobertura en vivo, y aquí te decimos en qué canales y cuáles son los horarios.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

El duelo más atractivo de la cartelera será el choque europeo entre Países Bajos y Suecia, dos selecciones que prometen un partido de alto voltaje por el liderato del Grupo F. Asimismo, la tetracampeona Alemania hará su aparición frente a Costa de Marfil, mientras que Ecuador intentará imponer condiciones ante Curazao. La jornada cerrará en territorio mexicano con el enfrentamiento entre Túnez y Japón desde la ciudad de Monterrey y el duelo mil en la historia del torneo de la FIFA.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Sábado, 20 de junio

Países Bajos vs Suecia

Sede: Estadio Houston, Houston, 11:00 horas

Estadio Houston, Houston, 11:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Alemania vs Costa de Marfil

Sede: Estadio Toronto, Toronto, 14:00 horas

Estadio Toronto, Toronto, 14:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Ecuador vs Curazao

Sede: Estadio Kansas City, Kansas City, 18:00 horas

Estadio Kansas City, Kansas City, 18:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Túnez vs Japón

Sede: Estadio Monterrey, Monterrey, 22:00 horas

Estadio Monterrey, Monterrey, 22:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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