La actividad del Mundial 2026 continúa con un atractivo enfrentamiento entre Alemania y Costa de Marfil, dos selecciones que buscarán sumar puntos fundamentales en el Grupo E de la Copa del Mundo. El encuentro promete emociones de principio a fin, ya que ambos equipos llegan con la necesidad de mantenerse en la pelea por los boletos a la siguiente ronda.

Alemania parte como una de las favoritas del sector gracias a su historia y al poderío de una plantilla que combina experiencia y juventud. Los europeos iniciaron su participación mundialista con una contundente victoria de 7-1 sobre Curazao, resultado que los colocó en la cima del Grupo E y que reforzó las expectativas sobre su desempeño en el torneo.

Por su parte, Costa de Marfil también tuvo un estreno positivo al derrotar 1-0 a Ecuador. El conjunto africano mostró orden defensivo, intensidad física y efectividad en los momentos clave, características que intentará repetir ante uno de los rivales más fuertes de la fase de grupos.

El choque entre alemanes y marfileños podría ser determinante para definir el liderato del sector. Una victoria de Alemania prácticamente la dejaría con un pie en los dieciseisavos de final, mientras que un triunfo de Costa de Marfil la acercaría a una histórica clasificación.

¿A qué hora es el Alemania vs. Costa de Marfil?

El partido entre Alemania y Costa de Marfil se disputará el viernes 20 de junio de 2026 como parte de la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026.

Fecha: Viernes 20 de junio de 2026

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Fase: Jornada 2 del Grupo E

Torneo: Mundial 2026

¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil?

Los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro a través de las señales oficiales que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en México.

Canales de TV abierta:

Canal 5

Las Estrellas

Azteca 7

Streaming:

ViX

Se recomienda consultar la programación local de cada cadena para confirmar horarios y cobertura en cada región.

Así llegan Alemania y Costa de Marfil

Alemania llega como líder del Grupo E tras su aplastante victoria sobre Curazao, en la que mostró un ataque contundente y una gran capacidad para generar oportunidades de gol. La selección europea buscará mantener ese nivel para asegurar su clasificación con anticipación.

Costa de Marfil, en tanto, demostró que puede competir ante cualquier rival luego de superar a Ecuador en un partido muy disputado. Los africanos intentarán aprovechar su velocidad y fortaleza física para sorprender a una de las potencias históricas del futbol mundial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO