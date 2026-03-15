Pachuca rescata empate ante Chivas femenil en el Jalisco

Chivas Femenil dejó escapar la victoria ante Pachuca en el Estadio Jalisco tras empatar 1-1 en un encuentro en que el arbitraje terminó siendo protagonista al señalar una decisión polémica que permitió a las hidalguenses igualar el marcador.

Un penal sin pruebas para ejecutarse le arrebató la victoria al Rebaño , que comenzó pegando primero al 19' con gol de Jazmine Casarez. Si bien a las rojiblancas les había costado hacerse de la pelota y llegar con claridad a la cabaña de Esthefanny Barreras, una descolgada defensiva le permitió a la delantera de Guadalajara encontrar el espacio perfecto para rematar y mandar a guardar el esférico al fondo de las redes.

Sin embargo, las Tuzas no se quedaron con los brazos cruzados, aunque su falta de contundencia terminó por trabar su propio juego. Fue hasta que el silbante Fernando Portillo contribuyó para que las hidalguenses pudieran hacerle daño a las locales.

¿Penal?

Al 38', Pachuca arribó peligrosamente al área del Guadalajara y un remate de Nina Nicosia terminó estrellándose en la cara de Gabriela Valenzuela; dicha acción fue interpretada por el árbitro como mano intencional y, posteriormente, marcó la pena máxima.

Entre el disgusto del cuadro tapatío y la necesidad de que se implemente el VAR en el futbol femenino , nadie pudo impedir que se revirtiera la decisión. Por lo que, desde los once pasos, Charlyn Corral no desaprovechó la oportunidad y cobró el disparo que puso el empate para las visitantes al 40'.

Si bien el arbitraje condicionó una parte del juego, las Chivas no volvieron a representar una amenaza para las albiazules al generar muy pocas llegadas al frente, y el segundo tiempo fue ligeramente dominado por Pachuca, ya que la arquera Blanca Félix tuvo que aparecer en al menos dos jugadas para evitar la caída de su marco.

Pese a no haber podido concretar el triunfo, el Rebaño se mantiene como el mejor equipo local del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil al sumar siete partidos sin derrota en casa y llegó a 26 unidades para afianzarse en el tercer puesto de la tabla general.

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FF