En el duelo más sorpresivo que se ha dado hasta el momento en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Italia y Venezuela chocarán en la segunda llave de Semifinal que se disputará este lunes 16 de marzo en el LoanDepot Park de Miami. Ambas escuadras llegaron a esta instancia superando a rivales de rigor y firmando actuaciones sobresalientes para ir contra todo pronóstico.

Por un lado, la novena europea disputará por primera vez en su historia una Semifinal de Clásico Mundial y, qué mejor momento para hacerlo, ya que terminó la fase de grupos con récord de 4-0, venciendo a potencias como México y Estados Unidos, adueñándose del primer lugar del sector B sin mayores inconvenientes.

Su paso arrollador no se limitó a la primera ronda. En Cuartos de Final, doblegó a otro equipo que, históricamente, también suele ser protagonista en el béisbol. Aunque, para vencer a Puerto Rico por 8-6 tuvo que sufrir un poco más, Italia no se intimidó ante los momentos más apremiantes y supo mantener la ventaja hasta el último out.

Mientras que, la Vinotinto no logró quedarse con el liderato del grupo D, luego de caer ante República Dominicana en el juego que definió dicha posición, sin embargo, finalizó con récord de 3-1 y la campanada la dio frente a Japón —el campeón defensor—. Venezuela remontó una desventaja de 5-2 gracias a cuadrangulares oportunos de Maikel García y Wilyer Abreu para eliminar a una de las escuadras favoritas a llevarse el título, derrotando por 8-5 a Shohei Ohtani y compañía.

En el historial entre venezolanos e italianos la balanza está más que inclinada a favor de los sudamericanos . Los dos equipos se han encontrado previamente en fase de grupos en cinco ocasiones, una en 2006 y dos veces en 2009 y 2017, todas las ha ganado Venezuela y, en su mayoría, por pizarras muy abultadas.

Los pitchers anunciados para este próximo compromiso son Michael Lorenzen por parte de Italia y Keider Montero del lado venezolano. Cabe destacar que, para ambos equipos, sería la primera vez en clasificarse a una final del Clásico Mundial.

SV