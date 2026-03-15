Chivas de Milito, por la racha juegos consecutivos sin perder en casa de Almeyda

Después de la victoria obtenida ante Santos Laguna, el Guadalajara continúa ampliando su racha positiva en el Estadio AKRON. El conjunto rojiblanco llegó a nueve partidos consecutivos sin derrota como local y ahora los dirigidos por Gabriel Milito buscan acercarse a la marca de Matías Almeyda , quien logró 11 encuentros seguidos sin perder en casa.

Chivas no pierde en el Estadio AKRON desde el 20 de septiembre de 2025, cuando cayó 3-0 ante Toluca. Desde aquel descalabro, el Guadalajara no ha vuelto a perder frente a su afición. En sus últimos nueve partidos como local registra ocho victorias y un empate.

El buen momento del conjunto rojiblanco en casa comenzó en la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando venció 3-1 a Necaxa. Desde entonces suma triunfos ante Mazatlán FC, Atlas, Rayados, Pachuca, Querétaro y América, además del empate 0-0 frente a Cruz Azul en la fase final del semestre pasado.

La última ocasión en la que Chivas tuvo una racha similar sin conocer la derrota en casa fue en 2024 , cuando, bajo la dirección de Fernando Gago, el equipo sumó 10 partidos consecutivos sin perder, con un saldo de seis victorias y cuatro empates.

En aquella ocasión, el Guadalajara se quedó a solo un partido de igualar la racha del equipo dirigido por Matías Almeyda, luego de caer 2-3 ante Atlas en el Clásico Tapatío.

La mejor racha en la historia reciente del Estadio AKRON se registró en el Clausura 2017, cuando el equipo de Almeyda alcanzó 11 partidos consecutivos sin perder como local, con seis victorias y cinco empates.

Este miércoles, Chivas disputará su partido pendiente de la Jornada 9 ante León, por lo que, en caso de ganar, llegaría a 10 partidos sin derrota en casa, igualando la marca conseguida por el equipo de Fernando Gago.

Además, el calendario podría favorecer al Guadalajara , ya que todavía recibirá en el Estadio AKRON a Pumas, Puebla y Xolos de Tijuana, encuentros que, en el papel, lucen accesibles y que podrían permitirle al Rebaño Sagrado superar la racha establecida en 2017.

SV