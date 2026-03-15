Armando González se convierte en el máximo goleador en la era de Amaury Vergara

Tras su destacada actuación ante Santos Laguna, en la que marcó un doblete, el delantero de Chivas, Armando González, continúa en gran momento durante el presente torneo y sigue aumentando su cuota goleadora con el equipo rojiblanco, al grado de convertirse en el máximo goleador en la era de Amaury Vergara al frente del Guadalajara.

En el actual torneo, la ‘Hormiga’ suma ocho anotaciones, lo que lo coloca como el mejor goleador mexicano del semestre. Además, ocupa el segundo lugar en la tabla de goleo, solo por detrás de Joao Pedro, quien lidera con 10 tantos.

Te recomendamos: Pachuca rescata empate ante Chivas femenil en el Jalisco

El gran momento de ‘Hormigol’ también se refleja en su producción total durante la temporada 2025-2026, en la que ha marcado 20 goles: 12 en el semestre pasado y ocho en el actual campeonato.

Con esta cifra, González superó la marca de Alan Pulido, quien había sido uno de los delanteros más productivos del equipo en los últimos años al registrar 12 goles en un torneo.

Asimismo, el delantero rojiblanco dejó atrás las cifras de otros goleadores del club en la era de Amaury Vergara, como Víctor Guzmán (8 goles), José Juan Macías (12) y Roberto Alvarado (6), quienes habían encabezado el rubro anotador del equipo en temporadas recientes.

Lee también: El Barça golea y recupera distancia con el Madrid en liga

Por si fuera poco, Armando González está a solo cuatro anotaciones de igualar los 12 goles con los que conquistó el título de goleo el semestre pasado. Gran parte de su éxito reciente se debe a su rendimiento en el Estadio AKRON, donde ha marcado en cada uno de los partidos del Rebaño en el presente torneo.

Actualmente, ‘Hormigol’ se encuentra a solo un gol de igualar la marca de Javier “Chicharito” Hernández, quien en la temporada 2009-2010 registró 21 anotaciones (11 en el Apertura 2009 y 10 en el Bicentenario 2010). Con dos goles más, González superaría esa cifra y se convertiría en el mejor goleador del equipo en una temporada desde que Jorge Vergara adquirió al club.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA