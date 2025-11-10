La Selección Mexicana afrontará esta semana su última ventana de actividad en 2025 antes del sorteo mundialista. El equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre disputará dos partidos amistosos que servirán como cierre del año y como ensayo final rumbo a la preparación para la Copa del Mundo 2026.

México enfrentará este sábado a Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón, y el próximo martes se medirá a Paraguay en San Antonio, Texas. Tras estos encuentros, el Tricolor esperará el sorteo mundialista que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en Washington D. C., donde conocerá a sus rivales para la fase de grupos.

Previo a estos compromisos, el lateral izquierdo del Toluca, Jesús Gallardo, habló este lunes en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, donde destacó la importancia de cerrar el año con buenas sensaciones y de aprovechar una concentración que, aseguró, llega en un momento clave para el grupo.

"Creo que será una gran concentración. Se integraron algunos jugadores que lo hicieron muy bien en sus clubes, así que estamos tranquilos y preparados. Hay que enfocarnos en los dos partidos que vienen, que serán ante rivales de gran nivel. Espero que nos vaya muy bien, que cerremos el año de la mejor manera y que la selección siga mejorando día a día", expresó el defensor.

Sobre los adversarios de esta Fecha FIFA, Gallardo reconoció la jerarquía de ambos equipos y la exigencia que representan para el Tricolor. "Sabemos la calidad de Uruguay, vienen haciendo las cosas muy bien y será un partido que requerirá mucha concentración. También Paraguay está trabajando de buena forma. Debemos hacer bien lo nuestro, mantener el equilibrio y buscar terminar el año con un balance positivo".

Estos dos partidos permitirán al "Vasco", a Rafa Márquez y a todo el cuerpo técnico del Tricolor, observar variantes tácticas, ajustar perfiles y evaluar a jugadores que buscan consolidarse en la lista final rumbo al Mundial. Con el sorteo a la vuelta de la esquina, México quiere llegar con ritmo, identidad y claridad en su funcionamiento.

