Fecha FIFA de noviembre define últimos boletos rumbo al Mundial 2026

La Fecha FIFA de noviembre llega como una de las más trascendentes de los últimos ciclos mundialistas. Con la Copa del Mundo de 2026 a solo siete meses de distancia, las Selecciones alrededor del planeta disputan los últimos cupos en un escenario cargado de tensión, drama y un puñado de sorpresas inesperadas que han sacudido el tablero del futbol internacional.

Hasta el momento, 28 Selecciones ya están clasificadas, incluidos los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos, pero todavía quedan boletos clave por definirse en Europa, África, Asia y, en especial, en la siempre impredecible Concacaf.

Los clasificados por confederación

El continente asiático ha sido el que más crecimiento ha mostrado en este ciclo. Uzbekistán y Jordania, por primera vez en su historia, aseguraron su clasificación directa, un hito que confirma la evolución competitiva de la AFC. Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudí, Australia, Qatar y Uzbekistán completan un bloque que luce más variado que nunca.

En África, la clasificación también dejó señales potentes. Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, encabezó un contingente sólido donde destacan Argelia, Egipto, Ghana, Senegal, Túnez, Sudáfrica, Costa de Marfil y la sorpresiva Cabo Verde, que está a un paso de consumar su primer Mundial.

Sudamérica, como acostumbra, confirmó a sus gigantes: Argentina, Brasil y Uruguay dominaron; Colombia, Ecuador y Paraguay se metieron con solidez; y el drama quedó en los eliminados: Chile, Perú y Venezuela, esta última sin poder hacer realidad el sueño mundialista que había acariciado.

En Europa, aún no hay clasificados oficializados debido a que la Fecha FIFA de noviembre representa el cierre del calendario, pero Selecciones como Inglaterra, Portugal, Dinamarca, Suiza, Croacia y España dependen de sí mismas para sellar su boleto.

Aunque muchos de los nombres habituales ya están dentro, la lista de ausencias potenciales es estridente. Alemania e Italia, dos campeones del mundo, están al borde del repechaje. Los alemanes comparten liderato con Eslovaquia en el Grupo A, mientras que Italia está en una batalla dramática con Noruega. Ambos arriesgan un golpe devastador si no cierran con victorias.

Costa Rica se juega la vida esta semana. AFP/E. Becerra

CONCACAF

Al rojo vivo

Sin los anfitriones en competencia, la región tiene solo tres boletos directos y dos de repechaje. La situación, a dos jornadas del final, es la más cerrada en años.

Grupo A: Surinam lidera, pero Panamá y Guatemala están a solo un paso. El duelo Guatemala contra Panamá, del 13 de noviembre, puede definirlo todo. Surinam también se juega la vida ante Guatemala en la última fecha.

Grupo B: Jamaica parece encaminada al Mundial. Curazao es favorito al repechaje, aunque Trinidad y Tobago aún respira. Los caribeños vivirán un cierre de alto voltaje.

Grupo C: Honduras es líder sólido, pero la guerra está entre Haití y Costa Rica, que se enfrentan en un duelo directo a matar o morir el día 13. Cinco días después, Costa Rica podría jugarse su boleto ante Honduras en la última jornada.

Italia está en riesgo de perderse su tercera Copa del Mundo en fila. AFP/S. Rellandini

Drama en Europa

La eliminatoria europea está en su recta final y noviembre promete ser una montaña rusa. Con 16 boletos en disputa, la fórmula es clara: los primeros 12 de grupo clasifican directo; los 12 segundos lugares avanzan al repechaje junto a los cuatro mejores ganadores de grupo de la Liga de Naciones no clasificados.

Cada grupo tiene un partido que puede cambiarlo todo:

Alemania contra Eslovaquia (17 de noviembre): auténtica final por el liderato.

Escocia ante Dinamarca (18 de noviembre): el vencedor clasificará.

Moldavia frente Italia (15 de noviembre): Italia debe ganar para no depender de otros.

Suiza ante Suecia (15 de noviembre): Suiza busca asegurar; Suecia está obligada a ganar.

Croacia contra República Checa (17 de noviembre): otro duelo directo por el boleto.

Los equipos más presionados son Italia, Suecia, Ucrania y Eslovaquia, todos en riesgo real de caer al repechaje o incluso quedar fuera.

Bolivia está a un triunfo de llegar a la justa. AFP/D. Miranda

REPECHAJE

Por los últimos lugares

Para completar las 48 Selecciones del Mundial, el repechaje intercontinental otorgará los dos últimos boletos. Hasta hoy, sólo dos selecciones tienen su cupo asegurado: Bolivia por Conmebol y Nueva Caledonia por Oceanía. Quedan pendientes los representantes de Asia, África y dos de Concacaf.

El escenario abre la puerta a historias inesperadas: Selecciones pequeñas con oportunidades históricas y gigantes regionales que podrían caer en un torneo donde un error te deja fuera del Mundial.

Partidos clave de la Fecha FIFA