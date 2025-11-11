Después de un año de ausencia por su paso en Estados Unidos, Jared Serna regresó con los Charros de Jalisco para la presente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico y rápidamente se convirtió en un jugador diferencial, tanto que sus batazos certeros ya lo llevaron a ser reconocido como jugador de la semana y se encuentra entre el top 3 de líderes de bateo con un porcentaje de .352, solo por detrás de Bligh Madris, también de Charros, y Ramón Ríos de Tomateros de Culiacán, quienes ostentan .405 y .361, respectivamente.

Serna se presenta con aspiraciones ambiciosas y una meta clara: el anillo de campeonato para Jalisco al final de la campaña. El “Chico Maravilla” sabe que sobre sus hombros recae una importante responsabilidad, ya que con su talento ha convencido a propios y extraños de lo que puede ser capaz con el bat, por lo que las expectativas que lo rodean son muy altas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Jared Serna reconoció que se siente feliz de haber vuelto con la novena jalisciense y desea que con sus números el equipo se encamine a un bicampeonato inédito en la historia de la institución albiazul.

“Me siento muy contento de estar de vuelta a la Liga Invernal y con Charros. Yo creo que para mí es algo muy satisfactorio estar aquí, ya que me gusta mucho jugar en Guadalajara. Y se disfrutan mucho los viajes y el ambiente que se siente dentro del equipo porque está muy unido y existe mucha armonía. Yo creo que, posiblemente, nos llevemos el anillo de campeonato este año. Me siento muy feliz y motivado por el regreso. Personalmente mis objetivos son ayudar a ganar al equipo y, obviamente, enfocarme en hacer mis números para mantenerme en el nivel que se requiere”.

Esta temporada Serna ha disputado 21 juegos en los que ha tenido 88 turnos al bat. Registra 19 rayitas, 31 hits, 2 jonrones y es el segundo pelotero de Charros que más carreras ha remolcado con 15, quedando detrás de Madris, quien suma 25.

La LMP, el impulso de Jared Serna en su camino de regreso a las Grandes Ligas

La carrera de Jared Serna ha sido destacada desde muy temprana edad. En 2021, a los 19 años de edad, el nacido en Guaymas se convirtió en un prospecto de los Yankees de Nueva York, pero fue traspasado para los Marlins de Miami en 2024.

Tras convertirse en el Novato del Año de la temporada 2023-24 de la LMP, Serna continuó su desarrollo en el beisbol estadounidense con los equipos de Jacksonville (Triple A) y Pensacola Blue Wahoos (Doble A). En busca de un posible regreso a las Grandes Ligas.

“Los niveles en AA y AAA de los Estados Unidos son muy parecidos a los de aquí. Acá en México agarro mucha experiencia de jugadores que ya han tenido bastantes temporadas en la Liga y obviamente llevo mi conocimiento de aquí para allá. Estando en Estados Unidos se me hace un poco más familiar ciertos tipos de picheo porque ya he visto esos lanzamientos o el tipo de pitcher, sé cómo leer a todos los jugadores y en verdad aprendes mucho en esta liga”, señaló.

Con el firme propósito de llegar al escenario más importante del beisbol, Serna sabe que debe de realizar una temporada excepcional con Charros de Jalisco, por lo que se ve a final de temporada con números que respalden su esfuerzo.

“Al final de temporada, veo a un Jared Serna terminando con unos números espectaculares, siendo parte de los líderes de bateo, cuidando la defensiva con jugadas muy buenas y de verdad aportando lo mejor de mí para que el equipo me brinde la proyección necesaria y regresar a mi objetivo de Grandes Ligas”.

Aunque sabe que la vida del pelotero mexicano no es sencilla en un territorio extranjero, el joven de 23 años no pierde el enfoque ni la concentración para obtener la consolidación necesaria.