Futbol hoy 11 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

No cesa la actividad del futbol este martes 11 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 11 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • Chile vs Canadá | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Uganda vs Francia | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Uzbekistán vs Panamá | 07:30 horas | ViX Premium |
  • República Irlanda vs Paraguay | 07:30 horas | ViX Premium |
  • Burkina Faso vs Tayikistán | 08:45 horas | ViX Premium |
  • República Checa vs Estados Unidos | 08:45 horas | ViX Premium, TUDN |
  • Nueva Zelanda vs Austria | 09:45 horas | ViX Premium |
  • Arabia Saudita vs Mali | 09:45 horas | ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

