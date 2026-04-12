Domingo, 12 de Abril 2026

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Así quedó la tabla general de la Liga MX tras la J14 del Clausura 2026

Los partidos de esta semana concluyeron con diversos cambios de posiciones para los equipos

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Varios equipos se mantienen en la pelea directa por asegurar un lugar privilegiado en la fase final. IMAGO7.

Varios equipos se mantienen en la pelea directa por asegurar un lugar privilegiado en la fase final. IMAGO7.

La Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX dejó un panorama cada vez más definido rumbo a la Liguilla, con la tabla general y la de goleo tomando forma en medio de una intensa disputa por los primeros puestos. A falta de pocas fechas para el cierre, varios equipos se mantienen en la pelea directa por asegurar un lugar privilegiado en la fase final.

Uno de los movimientos más destacados fue el ascenso de Pumas UNAM, que logró acercarse a la cima tras imponerse a Mazatlán FC. El conjunto universitario capitalizó los tropiezos de rivales directos como Guadalajara y Cruz Azul, que no pudieron sumar de a tres en esta jornada.

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Con estos resultados, la parte alta de la clasificación se mantiene sumamente cerrada, con varios clubes separados por pocos puntos. Equipos como Pachuca y Toluca continúan firmes en la lucha por colocarse entre los cuatro mejores, lo que les permitiría avanzar de forma directa a la siguiente instancia del torneo.

En este contexto, la competencia entra en su fase más exigente, donde cada resultado puede modificar significativamente la tabla. La combinación entre la pelea por el liderato y la batalla en la tabla de goleo anticipa un cierre de torneo vibrante, con múltiples aspirantes aún con posibilidades reales de llegar en ventaja a la Liguilla.

Así queda la tabla general tras la Jornada 14

Posición Equipo Puntos
1 Chivas 31
2 Cruz Azul 28
3 Pachuca 28
4 Pumas 27
5 Toluca 27
6 Tigres 20
7 América 19
8 Atlas 19
9 León 19
10 Xolos 18
11 Juárez 16
12 Necaxa 16
13 Monterrey 15
14 Atlético San Luis 15
15 Querétaro 15
16 Puebla 13
17 Mazatlán 11
18 Santos 9

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