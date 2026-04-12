La Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX dejó un panorama cada vez más definido rumbo a la Liguilla, con la tabla general y la de goleo tomando forma en medio de una intensa disputa por los primeros puestos. A falta de pocas fechas para el cierre, varios equipos se mantienen en la pelea directa por asegurar un lugar privilegiado en la fase final .

Uno de los movimientos más destacados fue el ascenso de Pumas UNAM, que logró acercarse a la cima tras imponerse a Mazatlán FC. El conjunto universitario capitalizó los tropiezos de rivales directos como Guadalajara y Cruz Azul, que no pudieron sumar de a tres en esta jornada.

Con estos resultados, la parte alta de la clasificación se mantiene sumamente cerrada, con varios clubes separados por pocos puntos. Equipos como Pachuca y Toluca continúan firmes en la lucha por colocarse entre los cuatro mejores, lo que les permitiría avanzar de forma directa a la siguiente instancia del torneo.

En este contexto, la competencia entra en su fase más exigente, donde cada resultado puede modificar significativamente la tabla . La combinación entre la pelea por el liderato y la batalla en la tabla de goleo anticipa un cierre de torneo vibrante, con múltiples aspirantes aún con posibilidades reales de llegar en ventaja a la Liguilla.

Así queda la tabla general tras la Jornada 14

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 31 2 Cruz Azul 28 3 Pachuca 28 4 Pumas 27 5 Toluca 27 6 Tigres 20 7 América 19 8 Atlas 19 9 León 19 10 Xolos 18 11 Juárez 16 12 Necaxa 16 13 Monterrey 15 14 Atlético San Luis 15 15 Querétaro 15 16 Puebla 13 17 Mazatlán 11 18 Santos 9

SV