La Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX dejó un panorama cada vez más definido rumbo a la Liguilla, con la tabla general y la de goleo tomando forma en medio de una intensa disputa por los primeros puestos. A falta de pocas fechas para el cierre, varios equipos se mantienen en la pelea directa por asegurar un lugar privilegiado en la fase final.Uno de los movimientos más destacados fue el ascenso de Pumas UNAM, que logró acercarse a la cima tras imponerse a Mazatlán FC. El conjunto universitario capitalizó los tropiezos de rivales directos como Guadalajara y Cruz Azul, que no pudieron sumar de a tres en esta jornada.Con estos resultados, la parte alta de la clasificación se mantiene sumamente cerrada, con varios clubes separados por pocos puntos. Equipos como Pachuca y Toluca continúan firmes en la lucha por colocarse entre los cuatro mejores, lo que les permitiría avanzar de forma directa a la siguiente instancia del torneo.En este contexto, la competencia entra en su fase más exigente, donde cada resultado puede modificar significativamente la tabla. La combinación entre la pelea por el liderato y la batalla en la tabla de goleo anticipa un cierre de torneo vibrante, con múltiples aspirantes aún con posibilidades reales de llegar en ventaja a la Liguilla.SV