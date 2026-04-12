Chivas sufre en defensa por desconcentración, señala Enrique Contreras

Después de recibir seis goles en dos partidos, Guadalajara ha sufrido en el tema defensivo tras el parón por la Fecha FIFA . Ante esto, el director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director del Instituto de Capacitación Futbolística (ICAFUT), Enrique Contreras Rebollo, aseguró que los problemas en defensa se deben a la falta de concentración.

El analista enfatizó que, en los dos últimos juegos, la falta de atención y la ausencia de equilibrio en el equipo han sido factores para que el conjunto no haya podido reencontrarse con el triunfo.

“Creo que el problema no fue tanto la pérdida constante de balón, sino una falta de atención o concentración ante el rival. Por ejemplo, en el segundo gol ante Tigres se observa a Ángel Correa desbordar y centrar, y ningún jugador de Chivas marca a los rematadores Brunetta y Aguirre; ahí cae el gol. El primero sí viene de la presión, pero el tercero llega porque el equipo salió dormido en los primeros segundos del segundo tiempo. Entonces, si quieres mantenerte en lo más alto de la tabla, tienes que ser un equipo más concentrado y equilibrado, porque seis goles recibidos en dos partidos obligan a corregir tanto la atención como el manejo de los espacios en defensa”, reveló.

Las desatenciones en la salida del equipo y la falta de concentración son aspectos a mejorar para volver a mantener el cero en la portería de Guadalajara, ya que puntualizó que no han sido cuidadosos y han regalado muchas opciones de gol .

“La realidad es que en los dos últimos juegos ha recibido seis goles. Esto habla de un aspecto que hay que corregir: volver a los ceros defensivos y recuperar la solidez en la parte baja de la cancha. El recuento es claro: tres goles concedidos, dos de ellos por pérdidas de balón. Entonces, sí, hay que atacar, pero también cuidar el equilibrio: el sistema con tres centrales y un contención debe ser más cuidadoso para no regalar tantas jugadas de gol, como ocurrió ante Pumas y Tigres”, agregó.

Al final, reconoció que los rivales a los que se ha enfrentado Chivas también han sido factor, ya que cuentan con futbolistas que no perdonan, aunado a que hay jugadores en el equipo que no atraviesan su mejor nivel.

“La verdad es que se conjugan varios factores. Primero, el rival: los equipos a los que te enfrentaste tienen jugadores que no te perdonan por su calidad, y en el partido contra Tigres lo vimos claramente. En ese sentido, Guadalajara tiene que estar más concentrado para no conceder en ese tipo de acciones puntuales. Ahora, ofensivamente el funcionamiento está claro: el equipo tiene posesión y genera intención de peligro, pero también hay que hacer un análisis hombre por hombre. Por ejemplo, Efraín Álvarez, en este partido y en el anterior, pasó desapercibido, y cuando eres líder no puedes permitirte que dos o tres jugadores no estén a su nivel”, concluyó.

SV