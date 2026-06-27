¡Oficial! México ya tiene rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La victoria de Croacia por 2-1 sobre Ghana terminó por definir el panorama de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y confirmó que la Selección Mexicana se medirá a Ecuador en la siguiente ronda del torneo.

El combinado dirigido por Javier Aguirre avanzó como líder absoluto del Grupo A tras firmar una histórica fase de grupos. El Tricolor sumó nueve puntos de nueve posibles, ganó sus tres encuentros y mantuvo su portería imbatida , un desempeño que desató el entusiasmo de la afición y consolidó a México como uno de los equipos más sólidos de la primera fase.

Un rival definido tras el cierre de grupos

Aunque México había asegurado el primer lugar de su sector desde la jornada anterior, todavía debía esperar el desenlace de otros grupos para conocer a su adversario. De acuerdo con el reglamento de competencia de la FIFA, los cruces de los líderes de grupo con los mejores terceros lugares se determinan mediante un sistema de combinaciones que evita, entre otros aspectos, que una selección vuelva a enfrentar a un rival de su mismo grupo.

Antes de concluir la actividad de la fase inicial, existían varios escenarios posibles. Sin embargo, Ecuador era el equipo con mayores probabilidades de ocupar ese lugar luego de finalizar tercero del Grupo E tras imponerse 2-1 a Alemania.

Croacia despejó el último escenario

La única combinación que podía modificar ese enfrentamiento dependía de lo que ocurriera en el Grupo C . Escocia aún conservaba una remota posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros lugares, pero necesitaba una serie de resultados favorables.

El triunfo de Croacia sobre Ghana eliminó cualquier opción para el conjunto escocés, cerrando definitivamente el cuadro de los dieciseisavos de final y confirmando el duelo entre México y Ecuador.

El encuentro se disputará el próximo martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México , donde el equipo de Javier Aguirre buscará mantener el paso perfecto que mostró en la fase de grupos y avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

SV