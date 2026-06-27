La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin y dejó un panorama distinto al que muchos proyectaban antes del arranque del torneo. Mientras selecciones con poca tradición en instancias decisivas dieron un paso al frente, varios equipos llamados a competir por un lugar entre los protagonistas quedaron eliminados antes del inicio de la ronda de dieciseisavos de final , que comenzará este domingo en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las historias que marcaron la primera ronda destaca la de Cabo Verde. La selección africana firmó la clasificación más importante de su historia al avanzar a la fase de eliminación directa y ahora tendrá enfrente a Argentina, vigente campeona del mundo. El conjunto caboverdiano construyó su pase con orden, aprovechando sus oportunidades y sumando un empate frente a España, resultado que terminó siendo determinante en un grupo donde también quedó eliminado Uruguay.

La eliminación uruguaya representa el mayor revés del torneo hasta el momento. La selección dirigida por Marcelo Bielsa llegó al Mundial con expectativas de competir por los primeros lugares de su sector, pero terminó sin victorias. Empató ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y cerró la fase de grupos con una derrota por 1-0 frente a España, resultado que confirmó su eliminación.

Más allá de los resultados, el ambiente en la concentración celeste también fue tema de conversación durante la semana . Diversos medios reportaron diferencias entre integrantes del plantel y el cuerpo técnico respecto al planteamiento para enfrentar a España, situación que se hizo pública antes del encuentro decisivo. Uruguay quedó fuera en la fase de grupos por segunda Copa del Mundo consecutiva, luego de lo ocurrido en Qatar 2022.

Ecuador y Egipto se meten contra los pronósticos

Otra selección que cambió los pronósticos fue Ecuador. El conjunto sudamericano consiguió uno de los resultados de mayor impacto al derrotar a Alemania y asegurar su clasificación. Ese triunfo le permitió avanzar a los dieciseisavos de final, donde ahora enfrentará a México en una de las series más atractivas de la siguiente ronda.

También Egipto escribió una página inédita al clasificar por primera vez en su historia a la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo . El equipo africano logró sumar los puntos necesarios para dejar atrás la fase de grupos y mantenerse con vida en el torneo.

En el caso de México, el rendimiento estuvo por encima de las expectativas previas. El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder de su grupo con nueve puntos, ganó sus tres partidos y no recibió goles. La solidez defensiva y la regularidad en sus actuaciones lo colocaron entre las selecciones que mejor cerraron la primera ronda.

Checos y turcos, para llorar

En el apartado de las decepciones también aparece República Checa. El conjunto europeo llegó con expectativas de disputar el liderato del Grupo A, pero terminó último con un punto. Después de dejar escapar ventajas ante Corea del Sur y Sudáfrica, cerró su participación con una derrota por 3-0 frente a México.

Turquía completa la lista de eliminaciones inesperadas . Pese a contar con futbolistas como Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, el equipo europeo pagó caro la falta de contundencia. Generó un alto volumen ofensivo en sus dos primeros partidos, pero no consiguió marcar. Su triunfo en la última jornada sobre Estados Unidos llegó cuando ya no tenía posibilidades matemáticas de avanzar.

Con los grupos definidos, el Mundial entra ahora en su etapa de eliminación directa. A partir de este domingo comenzarán los dieciseisavos de final con selecciones que confirmaron su condición de favoritas y otras que buscarán seguir ampliando las historias que han distinguido a esta primera fase del torneo.

SV