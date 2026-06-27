La selección de Inglaterra se quedó con el primer lugar del Grupo L de la Copa del Mundo tras imponerse 2-0 a Panamá en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Con este resultado, el conjunto de los Tres Leones llegó a siete puntos y aseguró su pase a los dieciseisavos de final de la justa mundialista como líder de su sector .

Durante la primera mitad, Inglaterra fue el equipo que dominó la posesión del balón y generó las opciones más peligrosas, aunque no logró reflejar su superioridad en el marcador. Panamá, por su parte, tuvo algunos destellos ofensivos que exigieron al guardameta inglés, por lo que ambos equipos se marcharon al descanso con el empate sin goles.

Para la segunda parte, los ingleses encontraron la recompensa a su insistencia al minuto 62. Jude Bellingham, figura del Real Madrid, remató con la pierna izquierda dentro del área tras un tiro de esquina para enviar el balón al fondo de la portería panameña y abrir el marcador.

Con la ventaja a su favor, Inglaterra mantuvo la intensidad y apenas cinco minutos después amplió la diferencia. Al 67', Harry Kane conectó de cabeza un centro preciso para firmar el 2-0 definitivo y alcanzar los 82 goles con la selección inglesa, consolidándose como su máximo referente ofensivo.

Panamá se despidió de la Copa del Mundo sin conocer la victoria , mientras que Inglaterra avanzó con paso firme a la fase de eliminación directa tras concluir como líder del Grupo L.

SV