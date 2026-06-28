Messi impone otra marca mundialista

Anoche, en la victoria 3-1 de Argentina sobre Jordania que cerró la fase de grupos del Mundial 2026, Lionel Messi amplió su récord como goleador en Copas del Mundo al llegar a 19 y se convirtió el en el primer jugador que anota en siete partidos consecutivos.

Tras ingresar como suplente, Messi, que se encuentra jugando su sexto mundial, marcó de tiro libre después de que lo derribaran justo fuera del área penal a los 80 minutos.

El astro de 39 años había sido uno de apenas tres futbolistas en marcar en seis partidos consecutivos del Mundo, junto con el francés Just Fontaine y brasileño Jairzinho. Al mismo tiempo, se afianzó en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 al llegar a las seis conquista, dos más que los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinícius Júnior.

Un golazo de tiro libre de Giovanni Lo Celso en el minuto 19 y un penalti ejecutado con precisión por Lautaro Martínez en el 31 adelantaron a Argentina en el primer tiempo.

El delantero del Rennes francés Mousa Al-Tamari rompió con su gol a los 55 minutos la imbatibilidad del guardameta albiceleste Emiliano 'Dibu' Martínez, que mantuvo durante los dos primeros partidos.

Con la clasificación asegurada y la mira puesta en lo que viene, Argentina encaró su último compromiso de la ronda inicial con una formación alternativa y el capitán Messi en el banco de suplentes. "Ahora se viene lo bueno", dijo el seleccionador argentino Lionel Scaloni.

Messi no piensa en los récords individuales

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este sábado, tras la victoria por 3-1 ante Jordania con la que cerró la fase de grupos con pleno de triunfos, que Lionel Messi pudo haber jugado 90 minutos y agrandar aún más su leyenda, pero prefirió ceder minutos a sus compañeros porque no piensa en los récords.

"Él (Messi) hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también que sus compañeros tengan minutos", afirmó Scaloni en una rueda de prensa desde el AT&T Stadium de Arlington, cerca de Dallas.

"Prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números de los que tanto la gente habla, así que contento porque decidió eso", añadió el técnico argentino.

Con información de EFE y AP