Con anotaciones de Petar Sučić y Nikola Vlašić, la selección de Croacia derrotó 2-1 a Ghana en el estadio de Filadelfia para quedarse con el segundo lugar del Grupo L de la Copa del Mundo, al sumar seis puntos, uno menos que Inglaterra .

El conjunto croata tomó la ventaja al minuto 31, cuando Petar Sučić sacó un disparo cruzado que dejó sin oportunidad al guardameta del cuadro africano, permitiendo a su equipo marcharse al descanso con la ventaja.

En la segunda mitad, Ghana adelantó líneas en busca del empate y encontró recompensa al minuto 73. Derrick Luckassen aprovechó una oportunidad dentro del área para igualar el marcador y darle vida a la selección africana en el cierre del encuentro.

Sin embargo, cuando el partido se acercaba a su final, Nikola Vlašić apareció con un certero remate de cabeza para devolverle la ventaja a Croacia y sellar el triunfo por 2-1.

Con este resultado, Croacia avanzó a la fase de eliminación directa y quedó a la espera de conocer a su próximo rival , que saldrá del Grupo K, donde Colombia y Portugal disputan el liderato en sus respectivos compromisos de este sábado.

SV