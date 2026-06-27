Con anotaciones de Petar Sučić y Nikola Vlašić, la selección de Croacia derrotó 2-1 a Ghana en el estadio de Filadelfia para quedarse con el segundo lugar del Grupo L de la Copa del Mundo, al sumar seis puntos, uno menos que Inglaterra.El conjunto croata tomó la ventaja al minuto 31, cuando Petar Sučić sacó un disparo cruzado que dejó sin oportunidad al guardameta del cuadro africano, permitiendo a su equipo marcharse al descanso con la ventaja.En la segunda mitad, Ghana adelantó líneas en busca del empate y encontró recompensa al minuto 73. Derrick Luckassen aprovechó una oportunidad dentro del área para igualar el marcador y darle vida a la selección africana en el cierre del encuentro.Sin embargo, cuando el partido se acercaba a su final, Nikola Vlašić apareció con un certero remate de cabeza para devolverle la ventaja a Croacia y sellar el triunfo por 2-1.Con este resultado, Croacia avanzó a la fase de eliminación directa y quedó a la espera de conocer a su próximo rival, que saldrá del Grupo K, donde Colombia y Portugal disputan el liderato en sus respectivos compromisos de este sábado.SV