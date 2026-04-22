FIFA reforestará las sedes del Mundial 2026, incluida Guadalajara

En el marco del Día de la Tierra, la FIFA anunció su apoyo a proyectos de reforestación y jornadas ciudadanas de plantación de árboles en las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La iniciativa se realizará en colaboración con la Fundación Arbor Day y busca dejar un legado ambiental en Canadá, Estados Unidos y México. Se pretende atender las necesidades regionales de cada espacio, las cuales van desde la recuperación en casos de catástrofes y la restauración de paisajes hasta la mejora de la biodiversidad.

La iniciativa abarca tanto proyectos de reforestación a gran escala como jornadas ciudadanas de plantación de árboles. La meta es plantar un millón de árboles en bosques de Norteamérica y sumar hasta 12 mil unidades repartidas en centros educativos, rutas de senderismo y otros espacios públicos a lo largo de las 16 sedes que son parte del Mundial 2026.

El proyecto comenzó desde el 2025 y a la fecha se han plantado más de 250 mil árboles a través de proyectos de reforestación en toda Norteamérica. La iniciativa incluye 19 proyectos forestales y 20 jornadas ciudadanas de plantación de árboles, con el apoyo de 24 socios locales. Se prevé que la reforestación abarque una superficie superior a las 800 hectáreas, equivalente a unos mil campos de fútbol.

Buscan atender el impacto ambiental y las prioridades regionales tras la realización del Mundial 2026

De acuerdo con Amy Hopfinger, directora de la División Comercial y de Estrategia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la iniciativa busca dejar un legado que puedan disfrutar las generaciones venideras. "Esta colaboración refuerza nuestro compromiso de dejar un legado positivo y duradero en toda la región de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además de los trabajos de reforestación, las jornadas de plantación que comenzaron en las sedes de Estados Unidos se han ampliado a Canadá y México, donde se apoyan proyectos comunitarios de arborización orientados a responder a las necesidades concretas de cada ciudad. Con este trabajo mejoramos los entornos locales, fomentamos la participación social y creamos espacios verdes para el disfrute de las generaciones venideras", aseguró.

Cabe destacar que la reforestación permite reducir la temperatura en las ciudades, mejorar la calidad del aire y mitigar las escorrentías. Esto contribuye al cumplimiento de los objetivos fijados en la Estrategia de sostenibilidad y derechos humanos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual busca atender el impacto ambiental y las prioridades regionales tras la realización de la competición.

¿Cómo será la reforestación en México?

Sobre México, Jurgen Mainka, director de la División del Torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, señaló que "la iniciativa impulsará mejoras ambientales en regiones importantes de las sedes de México, entre ellas Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. A través de la reforestación y las jornadas ciudadanas se contribuye a conseguir unas ciudades más saludables, al aportar beneficios a largo plazo que están en sintonía con los objetivos generales de sostenibilidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026".

En nuestro país, la plantación de árboles por parte de la FIFA se realizará entre julio y agosto del 2026.

Dato

Desde 1972, la Fundación Arbor Day ha ayudado a plantar más de 600 millones de árboles en más de 60 países a través de su red global de socios, asociados y colaboradores.

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OB