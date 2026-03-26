Aryna Sabalenka va por el bicampeonato en Miami

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina han protagonizado una de las rivalidades de mayor voltaje en el tenis femenino los últimos meses. Han conectado caminos en tres finales importantes desde el año pasado , con las Finales de la WTA y este año en las peleas por los títulos del Abierto de Australia y más recientemente Indian Wells.

En este caso fue por el segundo boleto para la final de Miami que se llevó la número uno del mundo, Sabalenka, en un partido que fue de más a menos en cuanto a intensidad y paridad, firmando la victoria en par de mangas de 6-4 y 6-3.

El primer capítulo inició con cautela por parte de ambas tenistas , que se apuntaron sus primeros saques al marcador hasta el cuarto juego en el que la bielorrusa se robó el servicio de Rybakina para tener dos de ventaja; la respuesta de la kazaja llegó de inmediato que puso de nuevo la igualdad en el sexto juego. Llevaron el parcial hasta 5-4 y Sabalenka recibiendo logró su segundo break del encuentro para terminar el primer set que inició la debacle de su rival en el partido.

La iniciativa de Sabalenka haciendo daño con los primeros servicios, cambios de velocidad, proponiendo puntos largos y ejerciendo presión dio resultados con seis juegos al hilo ganados, que le dieron la ventaja de cuatro en el segundo parcial, donde los errores pesaron en Rybakina.

La reacción de la tercera sembrada llegó tarde quebrando y confirmando para disminuir la ventaja a la mitad a 4-2, aunque a partir de ahí no pudo recortar más con el juego ya asentado de Sabalenka en el Hard Rock Stadium, donde no hubo más sorpresas y la favorita se quedó con el partido tres juegos más adelante.

Con esto, Sabalenka empató en triunfos a Rybakina en los últimos cuatro enfrentamientos y la kazaja se quedó con sed de revancha tras caer en el Paraíso del Tenis, en tanto que el mano a mano histórico ya es de 10-7 a favor de la actual monarca de Miami, que buscará refrendar la corona este sábado contra Coco Gauff , a quien ha enfrentado en 12 ocasiones con la balanza igualada en resultados.

SV