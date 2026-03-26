A más de 2,400 kilómetros de distancia entre Jamaica y México, la pasión por el fútbol demuestra que no conoce límites. Rick, un aficionado jamaiquino, lo tiene claro : junto a sus hijos emprendió el viaje hasta Guadalajara para acompañar a su selección en su lucha por hacer historia y conseguir su boleto a la Copa del Mundo.

El amor de Rick por los ‘Reggae Boyz’ va más allá de cualquier obstáculo. A pesar de conocer las complicaciones que se vivieron en Guadalajara el pasado 22 de febrero, decidió no cancelar su viaje. Su ilusión de ver a Jamaica regresar a una justa mundialista por segunda vez en su historia fue más fuerte que cualquier temor.

“Bueno, escuché que hubo un disturbio hace unos tres meses en Guadalajara, pero mi viaje ya estaba planeado, así que eso no me detuvo. Además, creo que todo se calmó al día siguiente, así que nada cambió después de ese incidente”, comentó.

Con la fe intacta, Rick confía en que este fin de semana será clave para su selección . Está convencido de que Jamaica podrá imponerse y dar un paso importante hacia el objetivo.

“Creo que los ‘Reggae Boyz’ van a ganar contra Nueva Caledonia y que tendremos un partido competitivo el martes contra la República Democrática del Congo. Estoy seguro de que saldremos victoriosos; eso nos permitirá seguir avanzando y cumplir el sueño de jugar otra Copa del Mundo”, aseguró.

Más allá del fútbol, Rick también se lleva una grata impresión de la ciudad. Destacó la calidez de su gente, el clima y la gastronomía tapatía como algunos de los aspectos que lo conquistaron durante su visita.

“Es una gran ciudad. La gente es muy amable, la comida es deliciosa y el clima es espectacular. Me recuerda a Jamaica. Lo único que extraño son las playas, pero, fuera de eso, me encanta Guadalajara”, concluyó.

EL INFORMADOR/ F. RAMÍREZ.

SV