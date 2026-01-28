Este miércoles, en punto de las 14:00 horas, se jugarán 18 partidos correspondientes a la Jornada 8 de la Champions League, la última fecha de la Fase Regular que definirá a los contendientes de los Octavos de Final y, también, a los que formarán la Liguilla de manera directa. En esta contienda, Barcelona se enfrentará contra København (Copenhague) y te diremos qué necesita para seguir formando parte de este certamen del balompié en Europa .

Barcelona se presentará en el Spotify Camp Nou necesitado de una victoria y varios goles para asegurar un lugar directo entre los ocho primeros de la Liga de Campeones, por lo que el técnico Hansi Flick sabe que la escuadra culé tendrá que estar en "nuestro mejor nivel".

Lee también: América anuncia salida del directivo Diego Ramírez

Las condiciones de Barcelona

El Barça se encuentra en la novena posición antes de la última ronda de partidos en la Fase Regular, con los mismos 13 puntos que otros siete equipos, incluidos Chelsea en el octavo lugar, Newcastle en el séptimo y el Paris Saint-Germain en el sexto.

"Lo más importante es que hagamos nuestro trabajo", dijo Flick. "No será un partido fácil. El objetivo es clasificarnos entre los ocho primeros" .

"Nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo que tenemos entre mano", añadió. "No pondremos excusas y tenemos ganas y confianza. En nuestro estilo, en cómo jugamos".

La diferencia de goles probablemente será decisiva para los equipos que terminen empatados en puntos. Los ocho primeros se clasifican automáticamente para los octavos de final, mientras que los que se ubiquen del 9 al 24 tendrán jugar una ronda de playoffs adicional.

Te recomendamos: Djokovic critica presencia de cámaras fuera de cancha tras episodio de Gauff

"Tenemos que ir paso a paso. Primero hay que jugar el partido y respetar a Copenhague. Nosotros tenemos que jugar al máximo nivel. Intentar quedar con la portería a cero y después ir paso a paso".

Flick expresó que se sentía confiado porque el equipo culé estaba pasando por "un buen momento" y estaba "en una buena situación". El club catalán ha ganado 13 de sus últimos 14 partidos en todas las competiciones y ha marcado 18 goles en sus últimos seis encuentros.

El Barça tiene 26 goles en sus últimos 27 partidos de la Champions League, y ninguno de sus últimos 42 partidos europeos ha terminado sin goles.

Flick dijo que se espera que el delantero Ferran Torres esté disponible después de recuperarse de una lesión muscular, pero el volante Pedri sigue fuera debido a un problema muscular. El centrocampista Frenkie de Jong quedó descartado por suspensión.

Te puede interesar: Abierto Mexicano de Tenis 2026 tendrá a cuatro Top-10

Resumen de lo que necesita Barcelona para avanzar

Ganar sí o sí

El equipo está actualmente en la novena posición. Al estar empatado en puntos con otros siete equipos, el empate no le garantiza subir al "top 8". Solo la victoria le da lo necesario para superar a sus competidores directos.

Golear

La diferencia de goles será el criterio de desempate decisivo: como hay siete equipos con los mismos 13 puntos, el Barça no solo debe ganar, sino anotar la mayor cantidad de tantos posible contra el Copenhague para mejorar su posición estadística y superar a quienes tienen mejor diferencia de anotaciones.

Mantener la portería a cero

En un sistema donde los goles a favor y en contra deciden posiciones, recibir un gol podría ser la diferencia entre clasificar directo o ir al repechaje.

Con información de AP

Lee también: Dónde ver EN VIVO la Champions League HOY 28 de enero 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF