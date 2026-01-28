El Estadio Azteca se prepara para reabrir sus puertas el próximo 28 de marzo, cuando albergue el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal. Este juego servirá como la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, inmueble que no recibe un partido oficial desde mayo de 2024, cuando iniciaron los trabajos de remodelación como parte del proceso rumbo al Mundial 2026.

De cara a esta reapertura, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó que el estadio avanza conforme a lo planeado y que, además del compromiso del Tricolor, existe la posibilidad de que el América regrese a jugar como local durante el mes de abril, dentro del actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

No te pierdas: Dónde ver EN VIVO la Champions League HOY 28 de enero 2026

Arriola explicó que el equipo de las Águilas ya realizó la solicitud formal para volver a su casa, y que esta petición será evaluada con base en las condiciones físicas del inmueble tras la remodelación. Detalló que América es, hasta ahora, el único conjunto que ha solicitado regresar al coloso, aunque Cruz Azul también tendría la posibilidad de hacerlo si así lo decide.

América jugaría 3 partidos y volvería a Ciudad de los Deportes

De concretarse la vuelta, América disputaría tres partidos como local en el Estadio Azteca durante abril, correspondientes a las Jornadas 14, 15 y 17 del Clausura 2026. Los encuentros serían ante Cruz Azul el 11 de abril, Toluca el día 18 y Atlas el 25 del mismo mes, todavía en la fase regular del certamen.

Sin embargo, para la Liguilla, en caso de que avance, se contempla que el "Ame" pueda disputar la fase en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya que el Azteca deberá ser entregado a la FIFA para los preparativos finales del Mundial 2026. Esta situación responde a los plazos establecidos para garantizar que el inmueble cumpla con todos los requerimientos internacionales.

Mikel Arriola señaló que Cruz Azul concluirá el Clausura 2026 jugando como local en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, sede que ha utilizado durante el torneo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que La Máquina solicite un cambio siempre y cuando se sigan los lineamientos establecidos por la Liga MX.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF